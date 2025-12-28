Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze dertien jaar oude Ferrari is niet af! Toch betaal je er vele miljoenen voor

Zou jij honderdduizend euro betalen voor een Peugeot 308 die zijn hybridesysteem mist? Nee, natuurlijk niet. Al loopt die vergelijking op een heel simpele manier spaak: voor een Ferrari gelden andere regels.

Dit is een Ferrari LaFerrari. Zoveel is wel duidelijk. Maar waarom draagt-ie een zwart-witte wrap? Omdat dit exemplaar een prototype is. Hij gaat door het leven als ‘Proto F 150 – P2’ en speelde een grote rol in de ontwikkeling van de LaFerrari.

Ferrari LaFerrari zonder hybridetechniek

Vroege ‘mules’ voor de LaFerrari waren gebaseerd op de 458, ook onderhuids, en zagen er overduidelijk zo uit. Deze auto is qua design en techniek echt een LaFerrari, al mist-ie een belangrijke component van de aandrijflijn: de hybridetechniek.

Hij wordt aangedreven door alleen een atmosferische 6,2-liter V12. In de productieversie van de LaFerrari werd die krachtbron geholpen door een hybridesysteem, wat voor een vermogen van 963 pk en 900 Nm koppel zorgde. De twaalfcilinder alleen is goed voor 800 pk en 700 Nm.

Gewrapt in zwart-wit camouflagepatroon

Deze LaFerrari is eigenlijk rood, maar gewrapt in een zwart-wit camouflagepatroon. Kun je dat er zomaar afhalen? Vast, maar we zouden het niet doen. Een deel van zijn waarde ontleent deze Ferrari aan het feit dat hij in dit kleurenschema verschillende keren is gespot door spionagefotografen.

In de cabine is er vrij weinig verschil te zien met de productieversie van de Ferrari LaFerrari. Het stuurwiel heeft een andere vorm en de passagier heeft weinig beenruimte, omdat daar allerlei elektrische apparaat ligt.

LaFerrari-prototype geveild eind januari

Hoe het kan dat dit prototype in particuliere handen is gekomen? Omdat Ferrari af en toe dit soort auto’s aan trouwe klanten verkoopt. En dat is voor die klanten een uitstekende investering. Want ook al staat er geen verwachte opbrengst bij deze LaFerrari, het bedrag dat-ie gaat opbrengen is ongetwijfeld hoog.

Het Ferrari LaFerrari Prototype P2, zoals veilinghuis RM Sotheby’s de auto aanduidt, wordt op 23 januari geveild in de Amerikaanse stad Phoenix in Arizona. Wat iemand ervoor gaat neertellen? Dat is onbekend, maar een gewone LaFerrari gaat voor tussen de 3,5 en 6 miljoen euro.

