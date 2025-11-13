Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze bizar ogende klassieker verbruikt bijna 600 liter benzine per uur

Je ziet het aan de rare verhoudingen van de koets; deze bizarre klassieker heeft een ongewone motor. Een die op zijn zuinigst 136 liter benzine per uur gebruikt. En op zijn onzuinigst? Ai, dat wil je bijna niet weten.

Geef je The Beast, zoals het voertuig heet, echt de sporen, dan gaat er zo’n 590 liter benzine per uur door heen. Al moeten we toegeven dat dat grove een schatting is, aangezien de 27-liter supercharged V12 van de auto eigenlijk thuishoort in een vliegtuig.

Bekendste jachtvliegtuigen

De Rolls-Royce Merlin is een legendarische krachtbron, die in de Tweede Wereldoorlog dienstdeed in onder meer de bommenwerper Avro Lancaster en twee van de bekendste jachtvliegtuigen: de Hawker Hurricane en de Supermarine Spitfire.

Eigengemaakte klassieker

Hoe de motor in een auto terechtkwam? Dat hebben we aan de Britse transmissiebouwer John Dodd te danken. Die koppelde begin jaren zeventig de Merlin aan een eigen ontworpen versnellingsbak, die het enorme koppel van de vliegtuigkrachtbron aankon.

De combinatie werd op een speciaal chassis geplaatst, dat eind jaren zestig door de Britse technicus Paul Jameson was ontworpen, oorspronkelijk voor een Rolls-Royce Meteor-tankmotor. Er kwam een bijna 5,8 meter lang, tweedeurs koetswerk van glasvezel bovenop.

Met 290 km/h over de Autobahn

Hoeveel vermogen de Merlin in The Beast levert, is officieel niet bekend. De schattingen lopen uiteen van 750 tot 850 pk. Dodd zou in de jaren zeventig op de Duitse autobahn een snelheid van 290 km/h hebben bereikt met zijn creatie.

Want ja, The Beast is gewoon straatlegaal. Dodd verhuisde op een gegeven moment bijvoorbeeld van het Verenigd Koninkrijk naar Spanje, waar hij in de buurt van Malaga zijn enorme shooting brake gewoon op de openbare weg gebruikte. Al is het apparaat niet makkelijk om in te rijden.

Klassieker nu onder de hamer

De huidige eigenaar van de machine heeft hem in het grijs gewrapt (hij is eigenlijk geel). Ook zien we dat de oorspronkelijke Rolls-Royce-grille is teruggezet. Die is er decennialang vanaf geweest. Het interieur is recent opnieuw bekleed.

The Beast – met wonderlijk genoeg zo’n 17.700 kilometer op de teller – wordt op 29 november geveild bij Historics Auctioneers. De verwachte opbrengst is niet bijster hoog. Want voor ‘slechts’ 85.000 tot 113.000 euro kun je in het bezit komen van een werkelijk uniek stukje autogeschiedenis. Hoewel, stukje… Stuk!