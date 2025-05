Deel dit: Share App Mail Tweet

De knotsgekke hoogtepunten van 50 jaar Volkswagen Polo

Iedereen kent hem, want de Volkswagen Polo stond de afgelopen 50 jaar zo’n beetje op elke straathoek. Het is een auto met vele levens; of je hem nou nieuw kocht of net van de sloop redde door hem voor weinig tot je eerste, goedkope auto te verklaren: ieder heeft zo zijn eigen verhaal.

De levensduur van de Polo nam generatie na generatie toe, maar zelfs de eerste zat in 1975 in kwaliteitsopzicht al in de top van zijn segment, niet gek ook als je weet dat hij zijn leven als Audi 50 begon. Pas zeven maanden later kwam die auto in een wat soberder vorm op de markt als Volkswagen Polo. De Audi 50 moest de kleine NSU’s die verdwenen omdat het merk opging in Audi, opvolgen. Later besloot Audi zich te herpositioneren met grotere auto’s en werd de Audi 50-productie gestopt. De Polo werd wel een bestseller en is nu 50 jaar later nog steeds populair.

50 jaar Volkswagen Polo

Niet iedereen zal zich die allereerste generatie Polo nog voor de geest kunnen halen en kijk daarom de video van onze lezer Cyril nog maar eens terug. Hij kocht 48 jaar geleden zijn allereerste Polo kocht en heeft die nu nog steeds. In al zijn originaliteit is het een ware tijdmachine die in volle glorie toont hoe zo’n auto van toen er in detail uit hoort te zien.

Inmiddels zijn we vijf decennia verder. In die tijd presenteerde Volkswagen vijfmaal een nieuwe generaties, voor een totaal van zes lichtingen Polo. Dat waren niet allemaal alledaagse boodschappenautootjes, zo laten we je in deze video zien. We nemen je mee langs de hoogtepunten uit een halve eeuw Volkswagen Polo.