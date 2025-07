Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Vauxhall Chevette – meer dan Kadett met Manta-neus

Voor de Nederlandse leek die niet verder keek, was de Vauxhall Chevette gewoon een Opel Kadett met een ander neusje. Maar met de geschiedenis van deze broers kun je boekdelen vullen.

Beide merken opereren onder de vlag van General Motors, maar hebben in de jaren 60 nog verregaande autonomie in productontwikkeling. Zo is ieder voor zich bezig met de ontwikkeling van een nieuwe compacte modellenlijn. Langzamerhand komt het moederbedrijf tot het besef dat dit een behoorlijk geldverslindende manier van werken is.

Vauxhall Chevette

Zodoende worden de ontwikkelingsprogramma’s samengevoegd tot één project, dat T-car wordt gedoopt. Hierin verenigen zich Opel en Vauxhall, maar ook Holden, Isuzu en de Amerikaanse Chevrolet- tak haken aan. De T-car komt op een conventioneel, achterwielaangedreven platform te staan en krijgt een uitgebreide reeks carrosserievarianten. Er komen een twee- en vierdeurs sedan, een coupé, een driedeurs stationcar en bestelwagen, voor sommige markten een pick-up en een hatchback. Die laatste vormt de basis voor de eerste Vauxhall Chevette.

In 1973 komt het eerste T-car-derivaat op de markt, in Brazilië notabene, als Chevrolet Chevette (‘kleine Chevrolet’). Een halfjaar later is Europa aan de beurt met de Opel Kadett C sedan, coupé en stationcar (Caravan). De Britten blieven het model (nog) niet, bang als ze zijn voor kannibalisme op de Viva. Pas twee jaar later krijgt Vauxhall zijn eigen T-car in de vorm van de Chevette hatchback, die tegelijkertijd als Opel Kadett City verschijnt. De Chevette verkoopt van meet af aan uitstekend en in 1976 volgen eindelijk de overige carrosserievormen, minus de coupé.

De Vauxhall is in één oogopslag van de Opel te onderscheiden door zijn schuine ‘Manta’-neus, geïnspireerd op de droopsnoot van de Firenza HP. Ook de achterzijde is anders van vorm, de kentekenplaat huist hier onder de bumper. Het dashboard heeft eveneens een afwijkend ontwerp. Onder de kap ligt de 1,3-liter uit de Viva.

De brute rally-homologatiespecials HS en HSR met hun dikke 2,3-liters blijven voorbehouden aan het VK. Uiteindelijk worden de modelreeksen van Opel en Vauxhall steeds verder gelijkgetrokken. De voorwielaangedreven Vauxhall Astra (Opel Kadett D) volgt in 1979 zowel de Viva als de Opel Kadett C op. Maar de Chevette mag tot 1984 blijven als goedkope instapper. Er wordt zelfs nog een batch zonder merknaam naar het vasteland geëxporteerd. Daarna is het de beurt aan de in Spanje gebouwde Vauxhall Nova/Opel Corsa.

Aanbod en prijzen

De Chevette heeft niet dezelfde cultstatus als de Kadett C, en dat is te zien aan het aanbod. Reguliere modellen staan nauwelijks nog te koop, slechts een linksgestuurde donkerrode sedan in Litouwen(!) en een lichtblauwe RHD in het VK. Beide hebben een prijs rond 4 mille. Daarnaast vinden we enkele Chevettes op veilingen. Ook zien we een zeldzame grijze HS én een zwarte HSR staan, maar dan hebben we het wel over een heel andere prijsklasse; die begint bij 60.000 euro. Een rallyklare HSR moet minimaal 90 mille kosten.