Dit model revolutioneerde de autowereld, maar is nu spotgoedkoop als occasion
De Ford Model T, Volkswagen Kever en originele Mini waren allemaal revolutionaire auto’s die vrijwel iedereen kent. Minder bekend, maar minstens zo belangrijk is de Citroën Traction Avant. Ondanks zijn historie, pik je dit oudje nu voor een habbekrats op als occasion.
Midden jaren dertig ging de Citroën Traction Avant in productie en de lopende band kwam pas 23 jaar later tot stilstand. Wiens Frans niet te ver is weggezakt, weet al wat deze klassieker zo bijzonder maakt.
De voordelen van voorwielaandrijving
Traction Avant laat zich immers vertalen naar voorwielaandrijving. Deze Citroën was dan ook een van de eerste seriegeproduceerde auto waarbij de aandrijfkrachten naar de vooras werden gestuurd. Inmiddels is het gros van de auto’s die je op straat ziet rijden uitgerust met voorwielaandrijving.
Voorwielaandrijving kent een aantal voordelen. Het zorgt voor voorspelbaar en veilig weggedrag, de productiekosten zijn lager en door het compacte formaat van een voorwielaandrijfsysteem houd je meer ruimte over binnenin. Toch prefereren we bij Autovisie stiekem achterwielaandrijving. Waarom? Kijk en huiver.
Citroën Traction Avant was niet de eerste
Was de Citroën de állereerste auto met voorwielaandrijving? Nee, dat zeker niet. Het hangt een beetje af van wat je definieert als auto. Maar als je dat begrip een beetje oprekt, kun je tot 1769 terug in de tijd. Toen bouwde Nicolas Cugnot een voorwielaangedreven driewieler op stoomkracht. Leuk feitje: hij veroorzaakte twee jaar later ook het eerste verkeersongeluk met een gemotoriseerd voertuig, toen hij met zijn creatie tegen een stenen muur knalde.
Later, rond het begin van de twintigste eeuw, werd er meer met voorwielaandrijving geëxperimenteerd. Er werd destijds zelfs mee geracet. Merken als Bucciali en DKW behoorden tot pioniers op dit vlak. Eind jaren twintig, kort voordat Citroën zijn Traction Avant introduceerde, verscheen de Cord L-29 die onder zijn immens lange motorkap een acht-in-lijn huisvestte.
Citroën Traction Avant is zeer betaalbare klassieker
Citroën was er dus vroeg bij, maar het merk was zeker niet de eerste. Wel was de Traction Avant de eerste massageproduceerde voorwielaandrijver. In totaal zijn er zo’n 760.000 stuks gebouwd. Om die reden vind je deze klassiekers nog steeds voor niet al te veel geld als occasion. Op verkoopsite Gaspedaal.nl staan momenteel tien stuks te koop. Prijzen variëren van minder dan 8.000 tot 26.000 euro.
Andere innovaties
Overigens is de Traction Avant niet alleen innovatief vanwege het voorwielaandrijvingssysteem. Ook de individuele voorwielophanging, zelfdragende carrosserie en tandheugelbesturing waren erg vooruitstrevend.
Gedurende de lange productierun is de Citroën Traction Avant geleverd met vier- en zescilinders. Anders dan moderne voorwielaandrijvers die allemaal een dwarsgeplaatste motor hebben, maakte de Traction Avant gebruik van motoren in lengterichting.
Hoewel er veel kritiek was op handgeschakelde driebak die Citroën gebruikte, zal die transmissie ongetwijfeld eenvoudiger te bedienen zijn geweest dan die in de Ford Model T. Wij probeerden daar eerder in te rijden, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Check die rijles in een honderd jaar oude auto hieronder.
