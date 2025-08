Deel dit: Share App Mail Tweet

Circuitdagje meepakken? Koop dan deze onwaarschijnlijke raceauto

Waar denk je aan bij een betaalbare raceauto? Aan een BMW 3-serie waarschijnlijk, of een Mazda MX-5, maar zeker niet aan een Jaguar XJ.

Voordat we het over de auto zelf gaan hebben, eerst iets over het racen zelf. Daar heb je een licentie voor nodig, die collega’s Coen en Stijn recent hebben gehaald. Bekijk in bovenstaande video hoe ze dat deden.

Raceauto met speciale motor

Dan de raceauto… Dit is een XJ van de XJ40-generatie, die van 1986 tot en met 1994 werd gebouwd. Althans, dit is de koets van een XJ van de XJ40-generatie, want onderhuids is niets meer standaard.

De Jaguar wordt aangedreven door een 4,0-liter AJ16-racemotor van Sigma Engineering, die ruim 300 pk aan de achterwielen aflevert, via een sperdifferentieel.

De krachtbron heeft speciale zuigers van Cosworth, een scherpere nokkenas, een lichter vliegwiel en een opgewaardeerde koppeling. Schakelen gaat met een handgeschakelde transmissie van Getrag.

Geen ABS, wel brandblusser

Verder is het onderstel volledig aangepakt en schuilen er remmen van AP Racing achter de 16-inch wielen van de XJ. Uiteraard is bij de raceauto het ABS-systeem gedeactiveerd.

De ‘Jaaggg’ is professioneel aangepast, met natuurlijk een rolkooi, een brandblussysteem, lichtgewicht ruiten van kunststof, een versimpelde kabelboom en een aluminium brandstoftank.

XJ is maar liefst 5 meter lang

Voor een raceauto is de XJ weinig compact, want de klassieke zakenlimousine is maar liefst 5 meter lang. Hij wordt half augustus geveild bij Iconic Auctioneers en moet omgerekend ruim 16.000 euro opleveren.

(Afbeelding: Iconic Auctioneers) (Afbeelding: Iconic Auctioneers)