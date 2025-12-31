Deel dit: Share App Mail Tweet

Supersnelle 650 pk-Volkswagen Kever is mix van Porsche Taycan en Tesla Model S

Motor achterin, achterwielaandrijving en van Duitse makelij. Porsches en de Volkswagen Kever hebben, ondanks dat ze later uit elkaar zijn gegroeid, behoorlijk wat gemeen. De twee merken komen samen in deze restomod die ook nog een krachtig vleugje Tesla kent.

Deze Kever is gebouwd door het Duitse Knepper Bugs & More. Zij hebben de populairste oldtimer behoorlijk aangepast.

Volkswagen Kever met bijna 650 pk

De Volkswagen Kever is namelijk volledig elektrisch gemaakt. Er liggen accucellen in die afkomstig zijn van een Porsche Taycan. Het batterijpakket meet in totaal 48 kWh. Hiermee kan de e-oldtimer zo’n 250 kilometer ver komen.

De accu stuurt zijn vermogen naar een elektromotor op de achteras die goed is voor 647 pk en 674 Nm. Deze motor is afkomstig van een Tesla Model S. Met dit behoorlijke aantal pk’s sprint de Kever van 0 naar 100 km/h in 2,8 seconden!

Veel Porsche-onderdelen

De carrosserie van de Volkswagen Kever is in de basis nog origineel, maar de spatborden en dakspoiler zijn middels koolstofvezel aangepast. Onderhuids is er veel gebruikgemaakt van Porsche-onderdelen en voor het onderstel werd aan de voorkant voor KW-schokdempers en veren gekozen. Aan de achterkant zijn torsiestangen met Bilstein-schokdempers geplaatst. De remmen komen van een Porsche 944 en de aandrijfassen van een 911. Ook de wielen komen bij de Stuttgartse spotwagenfabrikant vandaan.

In het interieur zijn Recaro-sportstoelen geplaatst en vind je strakke bekleding. Desondanks is de oude stijl wel behouden gebleven. In totaal is er in de auto zo’n 1.000 uur aan arbeid en ontwikkeling gestoken en kostte de restomod zo’n 125.000 euro aan materiaal. Goedkoop is zo’n supersterke Volkswagen e-Kever dus bepaald niet.