Een gebruikte elektrische auto aanschaffen? Waarom dít het moment is

Toe aan een andere auto? Voormalige leaseauto’s stromen nu in hoog tempo door naar particuliere kopers. Voor veel huishoudens betekent dit een elektrische auto eindelijk binnen budget valt.

Waar je een paar jaar geleden nog moest afwachten of er überhaupt iets leuks langskwam, groeit het aanbod momenteel. Hyundai Kona Electric, Kia e-Niro, Audi e-tron, Renault Zoe en Volvo XC40 Recharge: allemaal populaire leaseauto’s die massaal de tweedehandsmarkt oprijden. Vaak met volledige onderhoudshistorie, relatief lage kilometerstanden en in nette staat. De eerste eigenaar ving de grootste klap in waardedaling op, jij plukt nu de vruchten en profiteert van een scherpe prijs voor een geliefd model. Met het groeiende netwerk aan snelladers wordt actieradius bovendien steeds minder een issue.

Deze voordelen zie je terug in je portemonnee

Een tweedehands EV vraagt weinig onderhoud: geen motorolie, distributieriem of roestige einddemper. Minder bewegende delen betekent minder kans op pech en minder vaak naar de garage voor onderhoud. En de brandstofkosten? Thuis laden kost ruim 5 euro per 100 kilometer; vaak een derde van wat je met een benzineslurper kwijt bent. Volgens Autovisie waren de prijzen voor benzine en diesel in een jaar tijd namelijk niet zo hoog als nu. Met 2,195 euro per liter bereikten we deze maand een nieuwe piek. Tel daar het tot 2030 geldende tariefvoordeel op motorrijtuigenbelasting bij op, en het voordeel wordt meteen duidelijk.

Toch blijft de accu voor veel automobilisten een psychologische drempel. Uit onderzoek van Nationale-Nederlanden onder 299 respondenten van 35 tot 55 jaar blijkt dat zo’n drie op de vijf zich zorgen maakt over de accu. Vervanging of reparatie kan inderdaad kostbaar zijn, want het is het duurste onderdeel van het voertuig.

Unieke zekerheid rondom de accu van je elektrische auto

Gelukkig hoeft het geen dealbreaker te zijn. Nationale-Nederlanden biedt EV Accu Zekerheid: een aanvullende module bij de Autoverzekering die de kosten dekt wanneer de accu door een technisch defect onder de 70% capaciteit zakt. Normale accudegradatie hoort simpelweg bij elektrisch rijden; elke EV-rijder weet dat een accu over de jaren langzaam capaciteit verliest. Het wordt pas spannend wanneer een accu plots kapotgaat of wanneer de maximale accucapaciteit plots onder de 70% van de oorspronkelijke waarde duikt. Precies voor díe situaties is de dekking bedoeld: niet voor slijtage, wel voor defecten. Op die manier blijft helder wat je mag verwachten en voelt de verzekering als een waardevolle extra zekerheid, niet als loze belofte. Zo schaf jij binnenkort met een gerust hart een tweedehands EV aan!

Een stekkerauto verzekeren, wijkt in de basis trouwens weinig af van een benzine- of dieselmodel. De Autoverzekering van Nationale-Nederlanden biedt dekking voor laadkabels en met de aanvullende module Pechhulp staat er altijd iemand voor je klaar bij een lege accu.

De tweedehands EV-markt barst momenteel van de mogelijkheden. Meer keuze, scherpere prijzen en steeds slimmere technologie. En ook de verzekeringen groeien mee. Met de unieke aanvullende EV Accu Zekerheid module van Nationale-Nederlanden verdwijnt de grootste zorg. Overstappen naar een tweedehands EV voelt dan gewoon goed: geen verrassingen, geen stress, alleen de vrijheid van stil, schoon en probleemloos rijden, kilometer na kilometer.

Lees hier meer over EV Accu Zekerheid van Nationale-Nederlanden.

In samenwerking met Nationale-Nederlanden