Chiptunen: 100 pk meer voor 500 euro, dit is hoe het werkt

Als je meer vermogen uit je auto wil halen kom je bij een online zoektocht al snel bij chiptunen uit. Wat is deze techniek om via de ECU je bolide meer kracht te geven en hoe werkt het eigenlijk?

Bij chiptunen past iemand de software van jouw auto zijn ECU aan. Dit is het motormanagementsysteem en regelt onder andere de hoeveelheid brandstof, de luchttoevoer, het ontstekingstijdstip en de turbodruk die je motorblok krijgt.

Af fabriek ruimte voor meer pk’s middels chiptune

Autofabrikanten bouwen, wat betreft prestaties, vaak een flinke speling in je motormanagement in. Een auto moet immers ook hoog in de bergen – ijle lucht – zijn opgegeven vermogen leveren. Hier in Europa zijn de omstandigheden voor je bolide wat beter en daarom kunnen tuners hier meer van die speling in de ECU gebruiken.

Eerder sprak Autovisie al met Bart Jan Kabbes, van Tuningservice Huizen. Hij vertelde dat zijn uiterste vermogenstoename bij een BMW 114i was: “Die auto levert standaard 105 pk. Het motorblok is in de basis identiek aan dat van de 118i. We kunnen die motor voor 500 euro tunen naar 202 pk.”

Het proces van chiptunen

Tegenwoordig zijn er al draagbare apparaten voor chiptunen, waarmee je als particulier zelf aan de slag kunt gaan. We moeten daar direct bij zeggen dat het bijzonder onverstandig is om hier zelf aan te gaan rommelen als je er geen verstand van hebt. Je kunt middels het aanpassen van de software het motorblok kapot maken en dus kun je het beter aan professionals overlaten. Let wel, er zijn ook standaard kits waarbij je meer vermogen krijgt, maar je weinig fout kunt doen.

Maar in de praktijk zal meestal een garage het proces voor zijn rekening nemen. In veel gevallen passen zij de motorsoftware aan via OBD-poort, die vaak onder het dashboard terug te vinden is. Deze poort wordt gebruikt door automonteurs om storingen uit te lezen en zorgt ervoor dat de tuner voor zijn werk de ECU niet hoeft te demonteren.

Door een OBD-stekker in de poort te steken, heeft de tuner de mogelijkheid om de huidige software van de ECU uit te lezen, te herschrijven en te herprogrammeren. Dit proces heet ‘flashen’ en duurt gemiddeld een uur. Veel bedrijven claimen naast meer vermogen, dat je auto van dit proces ook mogelijk veel zuiniger loopt. Bart Jan Kabbes, vind dat een “spookverhaal.”

Beveiliging omzeilen tijdens chiptunen

Veel van de nieuwste ECU’s moeten worden aangepast. Autofabrikanten maken namelijk steeds vaker gebruik van maatregelen die chiptunen via de OBD-poort moeten tegengaan. Dit proces, wat ‘uitbouwen’ wordt genoemd, zorgt ervoor dat de tuner de chips rechtstreeks aanspreekt. Hiervoor moet de ECU helaas wel uit de auto gehaald worden en fysiek aan een computer gekoppeld zijn.

Vaak kunnen de tuners de BDM (Background Debugging Mode) -poort aan de achterkant van de ECU gebruiken voor het chiptunen. Alleen soms gaat dit niet en moet er een speciale nieuwe aansluiting op het onderdeel worden gesoldeerd. Lees hier wat softwareproblemen kunnen veroorzaken.

Powerbox aan de ECU

Met de bovenstaande techniek ben je wel de garantie van je auto kwijt. Daarom is er een manier bedacht van discreter chiptunen. Hierbij wordt er een extern kastje op je ECU aangesloten, die de sensorsignalen afzwakt. Hierdoor denkt het systeem bijvoorbeeld dat je turbo minder druk levert dan dat hij moet doen en gooit daarna zelf de druk omhoog, waardoor je meer vermogen krijgt. Deze techniek heeft vele namen, maar je hoort het meeste de termen ‘powerbox tuning’ en ‘piggy-back’ tuning.

Het grote voordeel van deze vorm van chiptunen is dat het na verwijdering, als het goed is, geen sporen achterlaat. Tuningsbedrijven stellen dat hierdoor merkdealers niet in de ECU kunnen zien dat er ooit tuning aanwezig was. Daarnaast is de powerbox over te zetten naar een nieuw voertuig en hoef je dan niet opnieuw hem te laten chippen.