Zo werken gepantserde auto’s en dit ben je voor een occasion kwijt

Gepantserde auto’s worden al decennialang gebruikt in het leger, waar ze soldaten de maximale bescherming moeten bieden. In de civiele wereld ligt de focus echter op veiligheid in een voertuig dat zo onopvallend mogelijk oogt en dat mag wat kosten.

Een gepantserde auto is duur en niet iedereen heeft bescherming nodig. Daarom is er een specifieke doelgroep voor deze voertuigen. Denk aan diplomaten, bestuurders van internationale bedrijven of personen die extra risico lopen. Soms maken fabrikanten ze zelf (zoals Audi, BMW en Mercedes) en soms zijn er speciale bedrijven die een normale auto ombouwen. We leggen je hieronder uit wat er allemaal aangepast wordt. Tijdens de NAVO-top reed secretaris-generaal Mark Rutte ook in versterkte auto rond.

Aanpassingen aan een gepantserde auto

De carrosserie van de gepantserde auto wordt voorzien van panelen van gehard staal, kevlar of composietmaterialen. Deze materialen stoppen kogels door de impactenergie te verspreiden of af te ketsen. Afhankelijk van het dreigingsniveau kiest men een bepaalde ballistische klasse (bijvoorbeeld BR4 voor bescherming tegen pistolen, tot BR7 voor zware geweren).

De ramen bestaan uit meerdere lagen glas en polycarbonaat. Hoe hoger de beschermingsklasse, hoe dikker het glas – soms wel tien centimeter. Toch blijft de doorzichtigheid behouden zodat de auto normaal te gebruiken is. Daarnaast worden vitale onderdelen, zoals de brandstoftank en accu, voorzien van extra bepantsering. Ook worden vaak runflat-banden gemonteerd, die de bepantserde auto nog tientallen kilometers door laten rijden, nadat de banden zijn lekgeschoten.

Zwaar voertuig

Al die toevoegingen maken de gepantserde auto een stuk zwaarder dan het origineel. Hierdoor moeten motor, remmen en ophanging worden aangepast. Zo blijft het voertuig betrouwbaar en wendbaar, ook met het extra gewicht.

Het resultaat is een gepantserde auto die aan de buitenkant nauwelijks verschilt van een normale versie, maar in feite een discreet, mobiel kasteel op wielen is.

De prijs van een gebruikte bepantserde auto

Bij Hoog Selections (in het Zuid-Hollandse Katwijk) staan op dit moment een vijftal gepantserde auto’s van het merk Audi te koop. Het gaat hier over de Audi A8 L, met een 4,0-liter V8 die 435 pk produceert. De auto’s zijn gebouwd tussen 2015 en 2017 en hebben 47.000 tot 120.000 kilometer afgelegd. De prijzen liggen tussen de 134.950 euro en 139.950 euro. Het koningshuis heeft ook een Audi A8 L, maar dan eentje die nog langer is.