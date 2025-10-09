Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kun je ‘verdienen’ door jouw auto te laten slopen

Vorige week kregen 20.000 Amsterdammers een voorstel om hun oude auto te laten slopen voor 1.000 euro. Maar je kunt ook zelf naar de sloop gaan als je auto geen leven meer heeft. Daarbij wil je natuurlijk weten of je er nog iets aan kunt verdienen.

We leggen je eerst kort uit hoe het slopen van je auto werkt: bij de RDW kun je een demontagecode aanvragen, die je meeneemt naar het sloopbedrijf. Naast deze code moet de auto bij het sloopbedrijf terechtkomen: je kunt hem zelf brengen of (bijna altijd gratis) laten ophalen. Verder moet je bij de sloop een kentekenbewijs, tenaamstellingscode én een geldig legitimatiebewijs overhandigen. Je krijgt een vrijwaringsbewijs mee en je kunt nu de verzekering stopzetten. De wegenbelasting stopt automatisch.

Auto naar de sloop

Als je auto nog in redelijke staat is, kun je hem natuurlijk voor meer geld aan een sloperij verkopen. Wij gaan er nu van uit dat je auto op geen enkele manier meer door de volgende apk heen komt. Bij de sloop zul je dan een bedrag krijgen, dat afhankelijk is van het gewicht van de auto. Dat komt doordat de sloper wil weten hoeveel oudijzer en ander materiaal hij krijgt. Zo zal een Smart ForTwo minder opleveren dan een Volkswagen Transporter.

Voor de meeste auto’s krijg je ergens tussen de 50 en 250 euro. Wij belden met autosloperij De Populier (in Rotterdam), die deze prijzen bevestigde. Voor een derde generatie Volkswagen Golf, in slooptoestand, krijg je bij hun ongeveer 150 euro. Daarnaast geeft het bedrijf aan dat er nauwelijks uitschieters boven de 250 euro te melden zijn. Geen vetpot dus, maar wel een leuk extra zakcentje als je auto toch al weg moest.

Tegenwoordig is er soms een optie om je auto online aan de sloop te verkopen. Vaak hoef je hier alleen maar je kenteken en telefoonnummer achter te laten, waarna een opkoper contact met je opneemt. Die komt dan naar jouw locatie en daar wordt de auto meestal gratis opgehaald. Bij zo’n verkoop ontvang je direct een vergoeding en een RDW-vrijwaringsbewijs.

Verkoop in onderdelen

Er is ook een optie waarmee je vaak een stuk meer kunt verdienen dan je auto volledig naar de sloop te brengen: je auto in onderdelen verkopen. Als bijvoorbeeld de katalysator van je oude auto bijvoorbeeld recent is vervangen, kun je hier nog een aardig centje aan verdienen. Verschillende bedrijven geven aan dat je, afhankelijk van het merk en type, 150 tot 900 euro krijgt voor een gebruikte katalysator.

Dat specifiek dit onderdeel zoveel geld oplevert, komt omdat er edele metalen, zoals platina of palladium inzitten. De laatste jaren zijn de prijzen hiervan flink gestegen, zodat de prijs van palladium nu op ongeveer 35.000 euro per kilo zit. Vooral katalysatoren van hybrides zijn populair. Deze hebben namelijk het onderdeel nodig voor hun verbrandingsmotoren, maar de katalysatoren zijn meestal minder versleten, omdat de elektromotor een gedeelte van de aandrijving voor zijn rekening neemt.

We moeten er direct bij zeggen dat je auto in onderdelen verkopen ook flinke nadelen kent. Zo moet je er zelf veel werk in steken om alles uit elkaar te halen. Daarnaast hebben de meeste mensen niet genoeg ruimte om een uit elkaar gesleutelde auto ergens op te slaan; je woont immers zelf niet op een sloop. Houd er rekening mee dat als je wél ruimte hebt, je die waarschijnlijk langere tijd kwijt bent. Als kopers namelijk op zoek zijn naar één onderdeel, betekent dat niet automatisch dat ze de rest van de spullen van je willen kopen.