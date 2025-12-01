Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo maak je zelf goedkope ruitenwisservloeistof voor in de winter

Niet elke ruitenwisservloeistof is geschikt bij winterse kou. Antivries biedt uitkomst. Maar hoe weet je tot welke temperaturen ruitensproeiervloeistof bestand is? En kun je ruitenwisservloeistof ook zelf maken?

Waar je ’s zomers water of reguliere ruitenwisservloeistof in je het ruitenwisservloeistofreservoir kunt gieten, werkt dat in de winter niet. Als de hele boel niet al is vastgevroren in het reservoir, kan het zijn dat het water bevriest wanneer het op je voorruit terechtkomt. Overigens kan een groot deel van de Nederlanders niet eens zelf de vloeistof bijvullen.

Ruitenwisservloeistof met antivries

Ruitensproeiervloeistof met antivries biedt de oplossing. Op de verpakking staat duidelijk aangegeven of de ruitenwisservloeistof antivries bevat. Ook staat er tot welke temperatuur de vloeistof bestand is. Vaak is dit tot -10 of -20 graden Celsius. Ruitensproeiervloeistof met antivries is meestal blauw van kleur, terwijl vloeistof zonder antivries (bedoeld voor in de zomer) veelal roze of geel gekleurd is.

Staat het kwik al erg laag wanneer je erachter komt dat je nog ruitenwisservloeistof zonder antivries in je reservoir hebt, dan kun je er geconcentreerde antivries aan toevoegen. Dit goedje maakt je zomerse ruitensproeiervloeistof bestand tegen de kou. Tot welke temperatuur je vloeistof nadien kan dalen voordat het bevriest, is afhankelijk van de mengverhouding.

Zelf ruitensproeiervloeistof maken

Zoals gezegd is het ook mogelijk zelf ruitenwisservloeistof te maken. Gebruik daarvoor een schone mengbak, want door vuil kunnen de sproeiers verstopt raken. ’s Zomers is water (eventueel half om half gemengd met glasreiniger of een klein drupje afwasmiddel) voldoende. Wil je de ruitensproeiervloeistof ’s winters gebruiken, dan kan spiritus of bio-ethanol dienen als antivries.

De mengverhouding hiervan is een beetje nattevingerwerk, aangezien partijen zoals de ANWB desgevraagd geen adviezen geven over zelfgemaakte ruitenwisservloeistof. De website RuitenwisserDienst spreekt over 1 liter spiritus bij 4 liter water. Wetende dat een literfles spiritus zo’n 2 euro kost, komt dat neer op minimaal 0,40 euro per liter.

Baat het niet dan schaadt het niet

Deze partij geeft daarbij echter ook aan dat het zelfgemaakte ruitensproeiervloeistof niet te adviseren is. Spiritus is immers een gevaarlijk goedje en kant-en-klare ruitenwisservloeistof kopen is niet heel veel duurder.

De Bovag is er minder fel op tegen. “Baat het niet dan schaadt het niet”, vertelt een woordvoerder aan Autovisie. “Wij kunnen natuurlijk niet elk recept checken, maar het een goed zelfmaakrecept voor ruitenwisservloeistof zou je kunnen gebruiken. Wel dien je zelf te checken wat je erin doet, zodat leidingen en het pompje niet beschadigd raken.

Zelf ruitenwisservloeistof maken loont niet

“De vraag is wel of het zich loont”, vertelt de Bovag daarbij. “Kant-en-klare ruitensproeiervloeistof is immers niet veel duurder en je weet zeker dat het werkt. Bovendien is ruitenwisservloeistof die je in de winkel koopt vaak voorzien van een glansmiddel, een beschermende coating en een lekker geurtje. Dat laatste krijg je meestal niet met je eigen mengsel.”

Op veel plekken koop je kant-en-klare ruitenwisservloeistof met antivries voor een paar cent per liter meer. Het lijkt dan ook niet de moeite waard om zelf ruitensproeiervloeistof te mengen. Echter, als de winkels dichtzijn, kan dit simpele recept dus uitkomst bieden.