Zit je graag als een zoutzak achter het stuur? Dan kun je daar mogelijk een boete voor krijgen

Is er een correcte manier om achter het stuur van een auto te zitten? Jazeker, die hebben we tijdens onze rijlessen allemaal aangeleerd gekregen. En ook al staat in de wegenverkeerswet nergens dat die zitpositie verplicht is, kun je er toch een boete voor krijgen als je hem niet aanneemt.

Kijk in de file om je heen en je ziet automobilisten op allerlei manieren achter het stuur zitten. Sommige kruipen bijna door de voorruit heen, terwijl andere juist zó ver naar achteren leunen dat ze bijna liggend onderweg zijn.

Onveilig en belastend voor rug en nek

Beide extremen zijn niet alleen slecht voor je lichaam, maar ook onveilig. Door als een zoutzak achter het stuur te zitten, belast je je rug en nek, kun je niet genoeg zien, heb je in een noodsituatie mogelijk niet de volle controle over de auto en kan de airbag je bij aan aanrijding niet optimaal opvangen.

Mogelijk boete op basis van artikel 5

Op een verkeerde manier achter het stuur zitten, is in de basis niet strafbaar, maar mocht je het echt bont maken en zowat liggend op de achterbank onderweg zijn, dan kan de politie ervoor kiezen om een boete uit te schrijven onder artikel 5 van de wegenverkeerswet.

Daarin staat dat je je als weggebruiker niet zodanig mag gedragen dat je een gevaar vormt voor anderen. Meestal wordt artikel 5 gebruikt om riskant of asociaal rijgedrag te beboeten, maar in feite kunnen er van allerlei gedragingen mee worden beboet.

Correcte zitpositie achter het stuur

Maar wat is dan wél de correcte zitpositie achter het stuur? Die kun je heel makkelijk vinden door een paar stappen te doorlopen.

Stap 1 – Ga zitten en trap de koppeling of het rempedaal in. Komt je bovenbeen los van de zitting? Dan moet je iets naar achteren. Kun je niet goed bij de pedalen? Dan moet je iets naar voren. Je bovenbeen moet losjes op de zitting liggen als je een pedaal hebt ingetrapt.



Stap 2 – Verstel het stuur zodanig in de hoogte (als dat kan) dat het dashboard goed afleesbaar is.



Stap 3 – Leg je polsen op de bovenkant van het stuur. Komen je schouders daarbij van de rugleuning af, dan moet de leuning een stukje naar voren. Vallen je polsen over het stuur heen, dan kan de leuning iets naar achteren.



Stap 4 – Stel de hoofdsteun zo af dat je hele achterhoofd erop leunt. Een te hoge of te lage hoofdsteun kan bij een aanrijding het risico op nekletsel vergroten.