Youngtimers gaan in 2027 op de schop: met deze drie occasions kun je dan wel nog steeds voordelig rijden

De fiscale regels rond de Youngtimerregeling in Nederland staan op het punt fors te veranderen. Waar jonge occasions van 15 jaar en ouder tot nu toe als youngtimer door het leven gingen, stijgt de minimumleeftijd naar 25 jaar vanaf 2027. Alleen auto’s gebouwd in of vóór 2002 zijn dan nog een youngtimer.

Auto’s met eerste toelating in 2002 of eerder blijven kwalificeren voor de status als youngtimer, mits ze aan de overige voorwaarden voldoen. Bouwjaren 2003 of later vallen vanaf 2027 buiten de regeling. Om toch een beeld te geven van wat je wel straks onder de regeling kunt kopen, hebben we hieronder als voorbeeld drie mooie occasions gezet. We hebben ook geschreven over oudere auto’s waar je beter in kunt investeren.

Audi A4

De Audi A4 B6 wordt door liefhebbers en kenners gezien als een van de meest geslaagde generaties uit de A4-lijn. Het model oogt tijdloos, strak en voelt dankzij de hoogwaardige afwerking aan als een mini-A6. Daarnaast is het voordeel voor de youngtimer-koper dat hij het levenslicht in 2000 zag en vroege occasions dus onder regeling blijven vallen. De 1.8T en 3.0 V6 gelden als de motoren met de beste balans tussen prestaties, soepelheid en duurzaamheid.

Het onderstel is verfijnd, waardoor de A4 zowel op de snelweg als in de stad overtuigt. Puntjes van aandacht bij de occasion zijn onder meer de voorwielophanging en elektronische componenten, die na twintig jaar extra zorg nodig hebben. Een goed exemplaar biedt echter een stille, solide en representatieve rijervaring die uitstekend past bij een youngtimer. Bijvoorbeeld: een zwarte A4 2.4 cabrio uit 2002 met 145.695 kilometer vind je in het Zuid-Hollandse Rhoon voor 7.950 euro.

Mercedes‑Benz E‑klasse

Ook de W211-generatie van de E-klasse (eerste productiejaar was 2002) valt bij de nieuwe grens net binnen de regeling voor youngtimers. De E-klasse heeft altijd een sterke positie gehad in de zakelijke markt: de occasion is comfortabel, representatief, en met solide motoren.

Als zakelijke occasion heeft de W211 alles wat je nodig hebt: een scala aan motoropties, een rustige zitpositie en een status die past bij zakelijke kilometers. De lage dagwaarde, gecombineerd met de fiscale voordelen, maakt deze E-klasse aantrekkelijk voor ondernemers die een youngtimer met stijl willen rijden. Een zwarte E 500 ‘Avantgarde’ uit 2002 met 91.478 kilometer wordt in het Flevolandse Emmeloord aangeboden voor 13.500 euro.

Volvo S60

De eerste generatie Volvo S60 werd in 2000 geïntroduceerd en daarom zijn occasions uit de eerste twee modeljaren straks ook nog youngtimers. De stoelen zitten heerlijk comfortabel en de auto heeft een rustige uitstraling. Daarbij komt ook kijken dat de S60 een van de meest solide gebouwde Volvo’s uit zijn tijd is.

Verder ook nog een detail om bij deze youngtimer op te letten: het is een van de weinige occasions waar je een heerlijke vijfcilinder in kunt terugvinden. Deze heeft een aardige portie meer trekkracht dan de viercilinders, maar is net wat minder dorstig dan de zescilinders. Een groene S60 2.4T uit 2001 met 148.848 kilometer staat in het Groningse Schildwolde te koop voor 7.995 euro.