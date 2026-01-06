Deel dit: Share App Mail Tweet

Xiaomi is een van de succesvolste Chinese automerken: dit is het geheim van de fabrikant

Xiaomi is een succesvolle Chinese fabrikant van EV’s en elektronica die de zaken op zijn eigen manier aanpakt. Wat is het geheim van deze gigant?

Xiaomi is één van de grootste smartphone- en consumentenelektronicamerken ter wereld. Het maakt van alles, van laptops tot robotstofzuigers en televisies. Het is razend populair bij jongere kopers, die Xiaomi zien als een cool hightechbedrijf waar ze alles van willen hebben en weten. Het is ook het snelstgroeiende automerk van China ooit. In een kleine twee jaar heeft het 500.000 auto’s geproduceerd en is het beland in de Chinese merken-top 15.

Xiaomi begon als smartphonefabrikant

Het bedrijf is begonnen als smartphonefabrikant. Het eerste model kwam in 2011 uit. Xiaomi mikte niet op het absolute budgetsegment, met lage marges en veel concurrentie, maar net daarboven, waar het aantal spelers toen nog beperkt was. Met slimme marketing gericht op jonge consumenten, zoals flash sales, kon Xiaomi zijn marktaandeel snel vergroten. Binnen de kortste keren groeide het uit tot één van de grootste smartphonemerken van China, met diverse series in verschillende prijsklassen. Xiaomi besteedde veel aandacht aan het design, en dat was in die tijd bijzonder voor een relatief goedkoop merk.

In de jaren daarna werd het aanbod aangevuld met andere consumentenelektronica, waaronder computers, televisies en huishoudelijke apparatuur. Het bedrijf produceert niet alles zelf: het verkoopt ook producten onder de Xiaomi-naam die door andere fabrikanten worden geproduceerd. Hierdoor kan het nog sneller uitbreiden. Tegenwoordig verkoopt Xiaomi duizenden producten onder tientallen verschillende merknamen. Daar zit meestal wel het woord ‘Mi’ in, bijvoorbeeld Mijia, RoidMi en SmartMi.

In China zijn vooral Xiaomi-smartphones, tablets en robotstofzuigers populair. Maar consumenten kunnen ook bij Xiaomi terecht voor een wasmachine, een beamer, een hometrainer, een airco of een compleet smarthomesysteem. Xiaomi heeft alle elektronica in huis die een mens ooit nodig kan hebben. Op dit moment is Xiaomi, na Samsung en Apple, in grootte de derde smartphonefabrikant ter wereld, met een marktaandeel van 14 procent. Het bedrijf is actief in meer dan 100 landen en regio’s. Xiaomi heeft fabrieken in China, India en Vietnam. De grootste fabrieken van Xiaomi in China staan rond Beijing. Dat is uitzonderlijk, want de meeste Chinese techbedrijven produceren in het zuiden van China.

De eerste stap richting mobiliteit

In 2017 zette Xiaomi een eerste stap in de mobiliteit met een serie elektrische steps onder de naam Mijia, met een hightech aandrijflijn met een hubmotor in het voorwiel. Ook hier besteedde Xiaomi veel aandacht aan het design en dat was net als bij de smartphones nieuw voor het segment. De steps waren bedoeld voor jongeren en waren dus verbonden met een smartphone-app. Xiaomi kon de steps daardoor hoog in de markt zetten.

In 2021 richtte Xiaomi een nieuwe dochteronderneming op, Xiaomi Auto, om mee te liften op de EV-revolutie in China. De EV-verkopen gingen in die tijd door het dak en Xiaomi kon met zijn kennis van elektronica en productie snel een EV ontwikkelen. Xiaomi investeerde in deze eerste fase ongeveer 1.2 miljard euro. Het bedrijf ging aan het werk en had binnen drie jaar een R&D-centrum, een ontwerpstudio, een distributienetwerk en een fabriek in het zuidoosten van Beijing. Dat is zelfs voor Chinese begrippen ongekend rap.

Zo begon Xiaomi met auto’s bouwen

Bij Xiaomi is alles hyper en in de hoogste versnelling. Dat begon bij de fabriek. Xiaomi noemt die de HyperFactory. Aanvankelijk had de fabriek een capaciteit van 150.000 auto’s per jaar. Dat bleek al snel te weinig en de wachttijden liepen op. Daarom kwam er een eerste uitbreiding, waardoor de capaciteit medio 2025 was opgelopen naar 350.000 auto’s. Maar ook dat is niet genoeg en inmiddels heeft Xiaomi nieuw land geleaset voor een volgende uitbreiding die eind 2026 gereed moet zijn. Dan komt de capaciteit uit rond de 700.000 auto’s per jaar. Net als Tesla gebruikt Xiaomi bij de productie enorme gietmachines waarmee complete delen van het koetswerk in één stuk kunnen worden vervaardigd. Bij het Chinese bedrijf heet deze techniek HyperCasting.

Xiaomi heeft de elektromotoren zelf ontwikkeld, terwijl veel andere Chinese EV-makers kant-en-klare motoren kopen bij gespecialiseerde bedrijven. De motorserie van Xiaomi heet HyperEngine. Er zijn verschillende varianten met namen uit het benzinetijdperk: de 299 pk-basismotor heet V6, dan is er de V6s met 374 pk en de V8s met maximaal 570 pk.

Chinese consumenten willen altijd met alles verbonden zijn. Dat kan bij Xiaomi met HyperOS, een besturingssysteem dat draait op Xiaomi’s telefoons, computers, smarthomesystemen, huishoudelijke apparaten en op het infotainmentsysteem van de auto. Ze zijn naadloos verbonden via het ecosysteem van Xiaomi. Wanneer een gebruiker in een auto stapt, maakt de Xiaomi-smartphone direct verbinding met het infotainmentsysteem – ze zijn hetzelfde, je hoeft geen knop in te drukken – en je kunt gesprekken direct voortzetten. Als de gebruiker een app downloadt op het infotainment, verschijnt die ook op de telefoon en andersom.

Zelfontwikkelde Hyper Assisted Driving (HAD)

De meeste Chinese automerken kopen hun ADAS van de plank, maar Xiaomi niet. Het zelfontwikkelde Hyper Assisted Driving (HAD) is één van de meest geavanceerde end-to-end assisted driving-systemen in China, waarbij een AI-model veel van de belangrijkste beslissingen neemt. Het AI-model achter HAD is getraind op een dataset van 10 miljoen videofragmenten die zijn opgenomen door een team van professionele bestuurders. Dit zijn geen willekeurige gebruikers, maar ervaren chauffeurs met consistent, correct en vloeiend rijgedrag. Die fragmenten vormen de basis voor het leerproces van HAD: het model kan hiermee menselijker, natuurlijker en vloeiender rijgedrag reproduceren. HAD maakt gebruik van 25 sensoren: 11 camera’s, 12 ultrasone sensoren, een 4D-millimetergolfradar en een LiDAR met een voorwaartse detectieafstand van 200 meter.

Xiaomi had een groot voordeel ten opzichte van andere beginnende EV-fabrikanten: een instant positieve naamsbekendheid. Het Xiaomi-merk was al bekend en geliefd, met name bij jonge consumenten. Lang voor de lancering was de SU7 al een enorme hype, vooral op sociale media. Elk detail van de auto, hoe klein ook, werd wijd gedeeld. Ook spyshots, normaal het terrein van autojournalisten, verschenen plots bij allerlei lifestyle-influencers.

In maart 2024 was het zover en bestormde de SU7 de markt. De auto was goedkoper dan verwacht: 27.400 euro voor de instapper en 38.200 euro voor het topmodel. Xiaomi maakte slim gebruik van de naamsbekendheid door typenamen en kleuren van verschillende producten op elkaar af te stemmen; bijvoorbeeld een Lava Orange-auto met een smartphone in dezelfde kleur, of een SU7 Pro-uitvoering en de Xiaomi Pad 7 Pro. De vraag was massaal. In april 2024 pakte Xiaomi uit het niets de 40ste plaats op de merkenranglijst (van 108 merken) en stormde daarna door naar de 19e plaats, met een verkoop van ruim 23.000 auto’s in februari 2025. En dat met maar één model.

Ongelukken

Niet alles ging perfect. De SU7 was verhoudingsgewijs vaak betrokken bij ongelukken, wat breed uitgemeten werd op sociale media. In maart 2025 kwamen drie studenten om bij een crash met een autonoom rijdende SU7. De Chinese overheid verbood daarop marketing met termen als ‘zelfrijdend’ en ‘robotauto’. In mei 2025 moest Xiaomi door het stof toen bleek dat een duur motorkapaccessoire, aangeprezen als goed voor de downforce, niets meer was dan twee gaten; er bleef zelfs water in staan. Xiaomi moest consumenten terugbetalen en het product aanpassen. Eerder dit jaar was er opnieuw een crash met dodelijke afloop: de auto vloog in brand en de deuren konden niet open omdat de elektronische deurhendels niet meer werkten. De overheid stelde daarop voor om elektronische deurhendels te verbieden, maar dat voorstel is nog niet aangenomen.

In februari 2025 lanceerde Xiaomi de extreme SU7 Ultra, aangedreven door drie elektromotoren met een gecombineerd vermogen van 1.548 pk en 1.770 Nm. De Ultra heeft een topsnelheid van 350 km/h en sprint van 0-100 in 2,1 seconden. Het was, en is nog steeds, de krachtigste Chinese sedan ooit. Toch kost de auto slechts 529.900 yuan in China (64.500 euro). De Ultra was meteen een groot succes en dealers verkochten zelfs hun showroommodellen aan gretige klanten. Er kwam kritiek: 1.548 pk zou te veel en te gevaarlijk zijn. Daarom stelde Xiaomi een verplichte rijcursus voor. Het volledige vermogen zou pas na afronding beschikbaar komen. Na protest van consumenten werd het idee weer losgelaten.

In juni 2025 lanceerde Xiaomi zijn tweede model, de YU7, een sportieve SUV met lange motorkap en opvallende spoilers. De YU7 kreeg een compleet nieuw interieur met een spectaculaire HyperVision-HUD net onder de voorruit. Xiaomi positioneert de YU7 direct tegenover de Tesla Model Y. De prijzen liggen dicht bij elkaar, maar de YU7 biedt aanzienlijk meer technologie en luxe. De YU7 kost tussen de 30.000 en 36.500 euro. In oktober 2025 verkocht Xiaomi 48.654 auto’s, goed voor de 14e plaats en een marktaandeel van 2,15%. De YU7 werd de op drie na bestverkochte auto van China, en de duurste in de top-10. De Model Y zakte in die maand van de tweede naar de 15e plek. Xiaomi lijkt daarmee het eerste Chinese merk te zijn dat de titel ‘Tesla Killer’ waarmaakt.

De ongekend snelle opkomst van Xiaomi is nog lang niet voorbij. Met nieuwe modellen en extra productiecapaciteit kan het merk voorlopig blijven groeien, in China en daarbuiten. Xiaomi ontwikkelt de meeste technologie in huis en kan daardoor snel inspelen op veranderingen in de markt. Vermoedelijk staat het merk in 2026 al in de Chinese top-10.

De toekomst van Xiaomi

Eind november 2025 maakte Xiaomi bekend dat het in een kleine twee jaar tijd 500.000 auto’s had geproduceerd, een record voor China. Om verdere groei en uitbreiding te financieren haalde Xiaomi in maart 2025 via een aandelenuitgifte ongeveer 4,7 miljard euro op. Het merk werkt aan diverse nieuwe modellen. Zo komt er de YU7 Ultra, de performanceversie van de YU7 SUV, vermoedelijk opnieuw met een vermogen van 1.548 pk. Daarnaast staat de YU9 op de planning: een grote SUV met drie zitrijen en een EREV-aandrijflijn, een primeur voor Xiaomi.

Ook werkt het merk aan een nieuwe topklasse-sedan, die zowel met een volledig elektrische als een EREV-aandrijflijn verkrijgbaar moet worden. Tot slot is er sprake van een grote offroad-camper met vier motoren, een 96 kWh-accu, 600 km bereik, een daktent en – waarom ook niet – een 30-inch televisie. Daarnaast gaan er geruchten over een tweedeurs sportwagen die moet concurreren met de Hyptec SSR en Yangwang U9, maar dat is nog niet bevestigd.

Tekst: Tycho de Feijter