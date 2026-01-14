Deel dit: Share App Mail Tweet

Winterweer voorbij: wanneer is het strooizout weg en kun je met je klassieker de weg op?

Op het moment dat we dit schrijven, is het negen graden buiten. Geen sneeuw meer, geen ijs meer, maar hoe het zit het met het strooizout? Wanneer is dat weggespoeld en kun je met je klassieker de weg op?

Waarom strooien we in Nederland met zout en niet met zand of split? Dat leggen we uit in dit artikel. In ons land is strooizout gewoonweg de beste oplossing tegen gladheid, ook al heeft het goedje nadelen, zoals we in een ander verhaal uitleggen.

Strooizout blijft nog wel even liggen

Hoe dan ook, bezitters van een klassieke auto of een gekoesterde youngtimer houden hun auto tijdens koude periodes wijselijk binnen. Hetzelfde geldt voor de meeste mensen met een motor, die natuurlijk ook andere redenen hebben om niet de weg op te gaan (lees: gladheid en kou).

Maar wanneer kun je dan wel weer op pad zonder je zorgen te maken over corrosie? Dat is een vraag die erg moeilijk te beantwoorden is. Want strooizout blijft over het algemeen nog een paar dagen tot weken op het asfalt achter.

Dat hangt helemaal af van de weersomstandigheden, want na één buitje is het zout echt niet van de weg af. Al is het principe altijd ‘veilig’ om met je auto de weg op te gaan, als je hem maar goed wast, zeker in de winter.

Onderkant en wielkasten afspoelen

Dus heb je geen zin om dagen of weken te wachten om te gaan rijden, doe het dan gewoon, maar spoel je auto wel keurig na iedere rit af. Vergeet daarbij de onderkant en de binnenkant van de wielkasten niet, want daar hoopt strooizout zich op.

Zout blijft overigens niet als gestrooide korrels op het wegdek liggen, maar lost op in sneeuw, ijs en water. Is het daarmee weg? Zeker niet, want het blijft achter in vocht, in de berm, op auto’s en op het asfalt. Of ín het asfalt, als we het over ZOAB (Zeer Open Asfaltbeton) hebben.