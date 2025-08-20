Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je vanaf januari fors meer kan gaan betalen voor benzine

De politieke partijen in het kabinet willen graag de huidige accijnskorting behouden, maar weten niet waar ze het geld vandaan moeten halen. Daarom kun jij volgend jaar misschien ruim 25 eurocent meer per liter benzine kwijt zijn bij tanken aan de pomp.

De reden van de eventuele prijsverhogingen, is dat de huidige accijnskorting vanaf 1 januari 2026 afloopt. Deze hield de prijzen van tanken lager, omdat na de Russische invasie van Oekraïne de pompprijzen door het dak gingen. Het kabinet gaat nu bij zijn financiële onderhandelingen kijken waar ze het geld voor een nieuwe verlenging vandaan moeten halen. Ondertussen is je tank volgooien in België nog steeds een stuk goedkoper.

Geld voor goedkoper tanken

Om de accijnskorting voor tanken in stand te houden is er ruim 1,5 miljard euro nodig. Dat geld moet uit de nieuwe financiële begroting van het demissionaire kabinet-Schoof komen, maar daar is volgens De Telegraaf “weinig ruimte voor”. De onderhandelingen, naar aanloop van Prinsjesdag, zijn ondertussen begonnen. Nu is het afwachten wat minister Eelco Heinen (van Financiën) aan het einde van de rit als begroting gaat presenteren. Daarbij moeten we wel bedenken dat er voor het nieuwe jaar nog verkiezingen gehouden gaan worden.

Maar dit is niet het doemscenario voor je portemonnee, want je kunt met een beetje pech nog meer geld kwijt zijn bij het tanken. In 2027 en 2030 verandert de EU-regelgeving voor olieproducenten. Dat brengt hogere kosten met zich mee. Volgens demissionair minister Barry Madlener (van Infrastructuur en Waterstaat) kunnen hierdoor de brandstofprijzen nog veel verder stijgen en dat merk je bij het tanken.