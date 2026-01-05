Deel dit: Share App Mail Tweet

Wegmarkering en borden door sneeuw onleesbaar: dan moet je deze simpele voorrangsregel gebruiken

Het sneeuwt momenteel flink in Nederland. Hoewel een groot deel van de wegen relatief goed begaanbaar is, kun je met name in wijken de straat of borden soms nog maar slecht zien. Wie heeft er voorrang op een kruising zonder wegmarkering?

In dit soort omstandigheden maken winterbanden een groot verschil. Wil je goed voorbereid op pad gaan, zorg dan voor een set goed winterrubber – maar koop niet deze slecht scorende banden.

Sneeuw in Nederland

Momenteel geldt er in Nederland code geel of oranje. Dit komt doordat er 2 tot 8 centimeter aan sneeuw valt. Je moet daarom rekening houden met gladheid en kunt maar beter het verkeer mijden.

Moet je toch de weg op, houd dan rekening met de gladheid door meer afstand te houden en minder hard te rijden. Daarbij moet je rekening houden met andere regels als borden en wegmarkering onleesbaar zijn geworden.

Voorrangsregel die geldt als borden en weg besneeuwd zijn

Door de sneeuw zie je soms niets meer van de haaientanden en stopstrepen op de weg. Ook borden kunnen onleesbaar worden. Als dit het geval is, treedt de basisvoorrangsregel in werking – net als de verkeerslichten niet werken.

Dat betekent dat een kruising als gelijkwaardig moet worden beschouwd en verkeer van rechts voorrang heeft. Sla je af, dan moet je voorrang verlenen aan rechtdoorgaand verkeer. Kun je wel verkeersinstructies zien, weet dan dat altijd deze hiërarchische volgorde geldt: verkeersregelaars, verkeerslichten, verkeerstekens en verkeersregels.

Let wel extra goed op bij kruispunten die volledig besneeuwd zijn. Door de gladheid is de remweg van je auto veel langer en kun je dus een foutje van jezelf of een medeweggebruiker minder goed compenseren. Overigens hebben ambulances een simpele truc aan boord om niet vast te komen zitten in de sneeuw.