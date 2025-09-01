Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat maakt het herkenbare geluid van een knipperlicht?

Tegenwoordig klinken richtingaanwijzers erg verschillend omdat het geluidje simpelweg een kunstmatig audiosignaal is dat via de speakers wordt afgespeeld. Een traditioneel knipperlicht met zijn herkenbare tik-tok-geluid werkt totaal anders.

Hoewel de eerste automobiel 140 jaar geleden verscheen, kent het traditionele knipperlicht een veel minder lang bestaan. In eerste instantie was richting aangeven een kwestie van je arm uitsteken. Later deed een (al dan niet elektrisch) uitklapbaar hendeltje dat voor je. In sommige gevallen was dit armpje verlicht. Tot in de jaren zestig kwam je dit systeem tegen.

Dit maakt het bekende geluid van knipperlicht

In de jaren vijftig en zestig werd ook het nu bekende knipperlicht gangbaarder als richtingaanwijzer. Met een hendel aan het stuur geef je richting aan, waarna oranjegele verlichting links of rechts op ritmische wijze knippert. Afijn, je weet vast hoe het werkt.

Maar waar komt het bekende tik-tok-geluidje vandaan? In oudere auto’s is dat puur mechanisch. Het knipperen wordt geregeld door een gebogen stripje bestaande uit twee metaalsoorten. Door de warmte van een elektrische puls trekken deze krom waarmee een elektrisch circuit zich sluit. Als dit bladveertje weer afkoelt, springt hij weer in zijn originele positie. Dit zorgt voor het klassieke tikgeluidje van een ouderwets knipperlicht.

Tegenwoordig zijn het chips en computers die de boel regelen wanneer je de richtingaanwijzer bedient. Door een speaker wordt een geluidje afgespeeld. Dit klinkt iets minder authentiek dan het systeem van weleer. Audi is dit overigens nog niet modern genoeg en heeft een nieuwe ultrafunctionele superrichtingaanwijzer bedacht.