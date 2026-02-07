Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat is toch het probleem met een natte distributieriem en heeft mijn auto die ook?

De natte distributieriem moest motoren efficiënter maken, maar heeft vooral een hoop ellende veroorzaakt. Wat is precies het probleem van zo’n ‘wet belt’ en heeft mijn auto er ook een?

De distributieriem koppelt de krukas aan de nokkenas(sen) en zorgt ervoor dat de beweging van zuigers en kleppen in een verbrandingsmotor perfect op elkaar is afgestemd. Terwijl de zuigers de krukas laten draaien, regelt de nokkenas het openen en sluiten van de inlaat- en uitlaatkleppen. De distributieriem zorgt ervoor dat dit alles precies op het juiste moment gebeurt. Daarom wordt deze riem in het Engels timing belt genoemd.

Wat is een natte distributieriem?

Normaalgesproken vind je een distributieriem buiten de motor, beschermd door afdekkappen. Deze wordt niet gesmeerd. Een natte distributieriem zit ín de motor en draait zodoende door de motorolie.

Wat is het voordeel van zo’n natte riem?

De motor zou stiller en efficiënter lopen, zo klonk het toen Ford bijna twintig jaar geleden overstapte op een natte distributieriem in zijn 1,8-liter TDCI-turbodieselmotoren. Later zijn ook andere fabrikanten deze techniek gaan gebruiken.

Uiteindelijk zou de verbruikswinst verwaarloosbaar blijken. Hetzelfde kan helaas niet worden gezegd over de nadelen die de natte riem met zich meebracht.

Wat is het probleem met een natte distributieriem?

Het gevaar is dat de motorolie, met name wanneer de verkeerde soort olie wordt gebruikt, het rubber van de distributieriem aantast. Dat laat los en komt in de oliepan terecht. Daardoor raken oliekanalen verstopt en vloeit onvoldoende olie richting cruciale componenten die van oliesmering afhankelijk zijn. De daaruit resulterende motorslijtage of -schade kan gigantisch zijn. Soms komt het zelfs voor dat de riem knapt. Ook dat heeft enorme schade aan je motor tot gevolg.

Dat olie en een rubberen riem over het algemeen niet goed samen gaan, was toen ook al bekend. Des te opmerkelijker was het dat Ford een onderhoudsinterval gaf van 240.000 kilometer of tien jaar. Dat is nog meer dan gewoonlijk voor een droge riem geldt.

Ford dacht dit te ondervangen door een speciaal materiaal te gebruiken dat beter tegen olie zou kunnen. Dat bleek niet voldoende en dus hebben veel fabrikanten de onderhoudsinterval drastisch naar beneden bij moeten stellen. En zelfs dan bestaat er altijd nog een risico dat het misgaat.

Heeft mijn auto een natte distributieriem?

Hoewel vanaf het begin de nodige twijfel was rond het gebruik van natte riemen en al gauw de eerste probleemgevallen zich voordeden, hebben verschillende fabrikanten opmerkelijk lang gebruik gemaakt van deze techniek.

Ford gebruikte natte riemen (soms enkel voor de aandrijving van de oliepomp) onder meer in zijn 1.0 en 1.5 EcoBoost en de 2.0 EcoBlue-motoren. Een ander probleemgeval is de PureTech-motor van PSA (zowel de 1.0 als 1.2). Deze tref je veel in modellen van Citroën, Peugeot en Opel. Maar ook bepaalde 1.4 FSI en TFSI-motoren die zijn gebruikt in modellen van Volkswagen, Audi, Skoda en Seat zijn voorzien van natte riem. Bij Renault gaat het bijvoorbeeld om oudere varianten van de 1.2 TCe.

Let op, dit zijn niet álle motoren die van een natte distributieriem gebruik maken. Niet zeker welke motor in jouw auto zit en of die gebruik maakt van een natte riem? Check dat dan bij je dealer.

Is een auto met natte distributieriem kopen onverstandig?

Niet per se, maar wees alert. Het is van groot belang dat je de onderhoudshistorie goed controleert. Kijk of de riem tijdig vervangen is en of altijd de juiste olie is gebruikt. Koop je een auto zonder volledige onderhoudshistorie? Dan is het verstandig om uit voorzorg een grote beurt te laten doen. Laat de garage daarbij de riem vervangen (wat om deze reden vrij duur is) en het zeefje aan de olieaanzuiger schoonmaken.

Streven naar ultieme effeciëntie heeft averechtse werking

Het is een mooi voorbeeld van hoe het streven naar ultieme efficiëntie soms averechtse effecten kan hebben. De ene procent die een natte riem aan brandstofverbruik zou schelen, staat niet in verhouding tot de vele auto’s en motoren die vroegtijdig zijn afgeschreven door natte distributieriem.



