Wat betekent dit vreemde verkeersbord bij verkeerslichten?

Misschien ben je het bovenstaande verkeersbord weleens tegengekomen. Je kunt hem vinden bij verkeerslichten. Maar wat betekent dit bord eigenlijk?

Het bord duidt op een zogeheten groene golf. Dit roept direct de volgende vraag op: wat is een groene golf?

Verkeersbord bij groene golf

Een groenegolfsituatie komt soms voor op trajecten waar veel verkeerslichten achter elkaar staan. Heb je groen licht en houd je je aan de aangegeven snelheid (op de foto hierboven is dat dus 50 km/h), dan kun je ook bij de komende verkeerslichten groen licht verwachten.

Het bevordert de doorstroming en stimuleert weggebruikers om niet te hard te rijden. Doe je dat wel, dan kom je telkens bij een rood verkeerslicht aan en moet je in de ankers.

Het is overigens lang niet altijd een normaal verkeersbord zoals hierboven afgebeeld. In veel gevallen kom je het groenegolfteken tegen op digitale borden. Staat het bord aan, dan weet je dat je je in de groene golf bevindt.

Speciaal voor vrachtwagens

Soms zie je het groenegolfteken niet in combinatie met een snelheid, maar afgebeeld met een vrachtwagen. In dat geval houdt het systeem verkeerslichten die op groen staan net iets langer op groen wanneer een vrachtwagen wordt gedetecteerd.

Zodoende hoeven vrachtwagens minder vaak te remmen. Dit is niet alleen prettig voor chauffeurs, maar het vermindert ook de hoeveelheid uitstoot van CO2 en remstof.

