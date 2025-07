Deel dit: Share App Mail Tweet

Was jij je auto op straat? Dan doe je mogelijk iets illegaals

Met de auto door de wasstraat is niet goedkoop, vandaar dat sommige mensen ervoor kiezen om zelf de emmer en spons erbij te pakken. Maar als je dat doet, kun je mogelijk een flinke boete krijgen.

Er is geen landelijk verbod op het wassen van een auto op straat, maar in veel gemeenten is het toch niet toegestaan. Hoe je erachter komt of het bij jou wel of niet mag? Dat is een uitdaging.

Algemene Plaatselijke Verordening

Volgens de ANWB vermeldt niet iedere gemeente dat duidelijk op de website. Vaak is het te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), maar die zul je dan zelf moeten doornemen.

Staat daarin niets over een autowasverbod op straat? Dan valt het misschien onder de lokale milieuregels, bijvoorbeeld met betrekking tot de lozing van afvalwater.

Auto wassen op oprit mag ook niet

Denk overigens niet dat je veilig bent als je je auto op je eigen oprit wast, want dat mag ook niet als er in jouw gemeente een autowasverbod op straat geldt. De boete kan oplopen tot een paar honderd euro.

Wasstraten voldoen aan milieueisen

Dat er best veel gemeenten zijn die het wassen van een auto verbieden, heeft te maken met de viezigheid die erbij vrijkomt. Er zit schoonmaakmiddel in het afvalwater, maar ook bijvoorbeeld olie en remstof.

Een wasstraat moet daarom voldoen aan strenge milieueisen. Zo maken ze gebruik van een eigen afvoer, waardoor het afvalwater niet zomaar in het riool terecht kan komen.