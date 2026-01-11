Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom strooien we in Nederland niet met zand of kleine steentjes, zoals in Scandinavië?

Rijkswaterstaat heeft dit seizoen al meer dan 100 miljoen kilo zout gestrooid. In Scandinavië kiezen ze er vaak voor om zand of split (kleine steentjes) te gebruiken. Waarom doen wij dat hier niet?

Strooizout verlaagt het vriespunt van water en zorgt er zo voor dat er minder snel ijs ontstaat op de weg. Voor een optimale werking moet het zout niet alleen worden uitgestrooid, maar ook door genoeg auto’s worden ingereden, zodat het optimaal wordt verdeeld en goed wordt gemengd.

Strooizout is de beste optie voor Nederland

Zout is slecht voor auto’s (hier lees je hoe slecht), maar heeft nauwelijks impact op de natuur. De planten in de berm kunnen er goed tegen en ook op het grondwater heeft het weinig effect. Volgens Rijkswaterstaat is strooizout voor Nederland de beste optie bij ijs en sneeuw.

In Scandinavië laten ze de sneeuw liggen

In ons land willen we zogeheten zwarte wegen, waar alle gladheid vanaf is. In Noorwegen, Zweden en Finland maken ze alleen de hoofdwegen sneeuwvrij en laten ze op de rest de sneeuw gewoon het hele seizoen liggen. Al schuiven ze het grootste deel er natuurlijk wel vanaf.

Om die sneeuwlaag ruwer te maken, wordt er zand of split op gestrooid. Waarom kan dat in Nederland niet? Omdat hier de temperatuur in de winter niet constant onder nul is. Dan vriest het weer, dan dooit het weer. Hier blijft sneeuw niet maanden liggen. Daarbij wordt sneeuw en ijzel gladder rond het vriespunt dan met koudere temperaturen.

Spijkerbanden en gladheidstraining

Daarbij rijden veel automobilisten in Scandinavië met spijkerbanden; banden waar kleine metalen puntjes (studs) uitsteken. In Nederland zijn ze verboden, omdat ze het asfalt beschadigen. In Noorwegen moeten mensen trouwens verplicht een gladheidstraining volgen als ze hun rijbewijs willen halen.