Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je in deze auto’s nog steeds geen veiligheidsgordel hoeft te dragen

Het is in Nederland verplicht om in een rijdende auto een veiligheidsgordel te dragen. Althans, meestal… Want in een bepaald type auto hoeft het helemaal niet.

Rijd je in een klassieker van vóór 1 januari 1971 en heeft-ie geen veiligheidsgordels, dan hoef je ze niet alsnog te laten monteren en hoef je ze dus ook niet dragen. Hij stamt immers uit een tijd waarin gordels niet verplicht waren. Heeft een auto van vóór 1 januari 1971 wel gordels, dan moeten ze tijdens het rijden verplicht worden gedragen.

Op de achterbank niet verplicht

Dan komen we bij de volgende categorie: auto’s van 1 januari 1971 en jonger die vóór 1 januari 1990 zijn gebouwd. Daarin zijn veiligheidsgordels alleen op de voorste twee zitplaatsen verplicht. Dus als ze op de achterbank niet aanwezig zijn, hoeven de mensen ze daar ook niet te dragen.

Vanaf 1 januari 1990 moeten auto’s op alle naar voren gerichte zitplaatsen gordels hebben. Vijf jaar later is die verplichting ook gaan gelden voor naar achteren gerichte zitplaatsen.

Uitzondering voor taxichauffeurs

Er zijn trouwens twee bijzondere uitzonderingen op de gordelregels. Zo hoeven taxichauffeurs er niet een dragen als ze een passagier in de auto hebben. Dat is ironisch genoeg voor hun eigen veiligheid. Zonder veiligheidsgordel kunnen chauffeurs sneller uit de taxi stappen als passagiers bijvoorbeeld agressief worden.

Om medische redenen geen veiligheidsgordel

Een andere uitzondering geldt voor mensen die om medische redenen geen veiligheidsgordel kunnen dragen. Die moeten een verklaring van een arts hebben en kunnen daarmee bij het CBR een ontheffing aanvragen, die telkens geldt voor maximaal vijf jaar.