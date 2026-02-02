Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom is het vervangen van een distributieriem zo ontzettend duur?

Als je auto is uitgerust met een distributieriem in plaats van een distributieketting, moet deze na een bepaalde tijd of bij een vastgesteld aantal kilometers worden vervangen. Een bekend en belangrijk onderhoudspunt, maar ook een ingreep die veel automobilisten verrast door de prijs.

Voor het vervangen van de distributieriem betaal je al snel tussen de 350 en 500 euro, afhankelijk van het type auto. In sommige gevallen kun je meer dan 1.000 euro kwijt zijn. Opvallend is dat je de benodigde onderdelen vaak al voor minder dan 100 euro vindt. Waar wordt de rest van dat bedrag dan aan besteed?

Wat doet de distributieriem?

De distributieriem verbindt de krukas met de nokkenas(sen) en zorgt ervoor dat de zuigers en kleppen in een verbrandingsmotor exact gesynchroniseerd bewegen. De krukas drijft de zuigers aan, terwijl de nokkenas de inlaat- en uitlaatkleppen opent en sluit.

Dankzij de distributieriem gebeurt dit op het juiste moment. In het Engels wordt deze riem dan ook een timing belt genoemd. In bovenstaande animatie zie je de riem in werking (en wat er gebeurt als deze knapt).

Hoelang gaat een distributieriem mee?

Een riem gaat meestal rond de 100.000 kilometer of 5 jaar mee, afhankelijk van de auto. Controller dus wanneer dit voor het laatst gebeurt is bij de aankoop van een occasion.

Waarom een distributieriem vervangen duur is

Zelden wordt enkel de distributieriem vervangen. Over het algemeen worden bij deze onderhoudsklus uit voorzorg ook de span- en geleiderollen en de waterpomp vernieuwd. Daar kom je namelijk alleen goed bij wanneer de distributieriem verwijderd is. Maar ook voor die componenten betaal je niet de hoofdprijs, dus daar komen de hoge kosten niet vandaan.

De hoge garagekosten hebben vooral van doen met de arbeidsuren die nodig zijn om zo’n riem te vervangen. Er moeten vaak veel andere onderdelen weggehaald worden, om bij de distributieriem te komen. Het vervangen is een gespecialiseerde klus en kost dus de nodige tijd. Dat maakt het zo prijzig.

Geld besparen op de riem

Is er een mogelijkheid om geld te besparen? Niet echt. Het vervangen van de distributieriem is (anders dan deze simpele klusjes) niet iets wat de gemiddelde thuissleutelaar zelf kan. Het vergt specialistische kennis en hierbij kun je je geen fouten veroorloven, want dat kan grote motorschade tot gevolg hebben.

Om die reden is het ook niet verstandig om de opgegeven onderhoudsinterval te negeren. Rijd je te lang door met een oude riem, dan kan die knappen. De schade is dan enorm en is sommige gevallen is het zelfs einde oefening voor de motor. Wel kun je geld besparen door bij verschillende garages naar de prijs te vragen en die met elkaar te vergelijken.

Hoe zit het met een distributieketting?

Distributiekettingen gaan over het algemeen veel langer mee en zijn volgens sommige fabrikanten zelfs onderhoudsvrij. In praktijk zijn deze ooit ook aan vervanging toe, maar dan ik bij hogere kilometerstanden.