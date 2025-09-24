Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom heeft voorruit van auto kleine zwarte stipjes aan de rand?

Misschien zijn je de kleine, zwarte puntjes aan de rand van je voorruit weleens opgevallen. Is dit puur esthetisch of zit er meer achter de stipjes op je autoruit?

De vraag stellen is hem beantwoorden. De stipjes zitten er niet enkel op omdat designers het er leuk uit vinden zien. Het patroon dient meerdere doelen.

Functie van zwarte stipjes op de voorruit van je auto

De zwarte stipjes worden net als de zwarte rand rondom de vooruit tijdens het productieproces als emaillelaag aangebracht. Vervolgens gaat het glas in de oven en wordt deze laag permanent in het glas gebrand.

Deze zwarte laag heeft ruwer oppervlak en zorgt voor een betere hechting met de urethaankit waarmee de vooruit op zijn plek wordt vastgezet. De emaillelaag beschermt de kit tegen het hete zonlicht en zorgt ervoor dat de kit niet zichtbaar is.

Tijdens het productieproces ontstaat echter een probleem. De zwarte rand en de rest van de ruit warmen in de oven niet in eenzelfde tempo op, wat tot vervorming in het glas kan leiden. Daar komen de stipjes om de hoek kijken. Om de warmte gelijkmatiger over de ruit te verdelen, worden de stipjes aangebracht als overgang tussen de donkere laag en het transparante deel van de ruit. En ja, het ziet er ook gewoon leuk uit.