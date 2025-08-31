Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom hebben nieuwe autobanden kleine haartjes?

Je hebt het ongetwijfeld weleens gezien. Als autobanden nieuw zijn, zitten er allemaal kleine zwarte sprieten op die lijken op haartjes. Waarom hebben banden dit?

Het is belangrijk om regelmatig de banden van jouw auto te checken. Niet alleen moet de spanning goed zijn, ook moet je de profieldiepte controleren en op droogtescheurtjes en beschadigingen letten.

Waarom hebben autobanden haartjes

Welk merk banden je ook heeft, er zitten eigenlijk altijd kleine haartjes op. Als deze eenmaal van de auto band afgesleten zijn, is het niet erg. De sprietjes hebben geen functie.

Goedkoop is duurkoop Ben je toe aan een nieuwe set autobanden? Ga dan niet voor de goedkoopste Linglongs die je kunt vinden. Onderzoek wijst uit dat duurdere banden echt hun geld waard zijn.

Waarom zitten de sprietjes dan toch op autobanden? De haartjes ontstaan bij het produceren van banden. De materialen van een band worden in de fabriek samengebracht en vervolgens in een mal geperst. Deze mal heeft kleine gaatjes zodat lucht uit de band kan ontsnappen. Het warme, vloeibare rubber loopt in de kanaaltjes en zo ontstaan de kleine haartjes op een band.