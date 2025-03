Deel dit: Share App Mail Tweet

Voorkom vaakst voorkomend pechgeval met deze goedkope gadget

In Nederland worden ieder jaar meer dan een miljoen pechgevallen geregistreerd. De oorzaak is vaak hetzelfde en is eenvoudig te voorkomen met een goedkope gadget.

In Nederland rijden meer dan 9,1 miljoen auto’s rond. Goed onderhoud, het regelmatig controleren van vloeistoffen en banden, en het goed opletten op lampjes en bijgeluiden kan pech voorkomen.

Meestvoorkomend pechgeval

Toch stranden er jaarlijks veel Nederlanders. De meestvoorkomende reden is problemen met starten. Vaak komt dit door een lege of kapotte accu. Een simpele betaalbare gadget kan dit oplossen en pech voorkomen.

Met betaalbare gadget kun je jouw auto starten

Voor 60 euro kun je al een boosterpack kopen. Hiermee is eenvoudig de accu van je auto weer op te laden waarna je hem kunt starten. Dit is in geval van een kapotte accu geen langetermijnoplossing, maar zorgt er wel voor dat je niet met pech op de parkeerplaats staan.

Daarbij zijn dit soort jumperstarters vaak ook nog te gebruiken als powerbank voor je telefoon. Belangrijk is wel dat je de startkabels goed aansluit.

Elektrische auto’s

Ook bij elektrische auto’s kan de 12 volt-accu kapot of leeg zijn. De auto zal dan niet starten en dus kan ook in dit geval de gadget erg handig zijn. Is de grote accu leeg? Dan kost het je meer geld.