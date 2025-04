Deel dit: Share App Mail Tweet

Voorkom ongelukken: zo kies je de juiste fietsendrager voor je auto

Nederlanders zijn dol op fietsen. Velen nemen hun stalen ros zelfs mee in of op de auto. Maar welke fietsendrager heb je nodig? En hoe monteer je je fiets veilig?

Dak- en trekhaakdragers bieden uitkomst voor automobilisten die hun fiets mee willen nemen, maar het is dan wel van belang dat je je fiets en fietsendrager op de juiste manier monteert.

Het zou niet voor het eerst zijn dat een fiets met drager en al van de auto dondert. Dat je fiets beschadigd raakt is tot daaraan toe. Veel groter worden de problemen als er vervolgens een auto – of nog erger: een motorrijder – overheen rijdt.

De juiste fietsendrager vinden

Je wil je fiets dus niet verliezen onderweg. Maar hoe zorg je daarvoor? Het begint met de juiste fietsendrager. Heb je geen trekhaak, dan kun je kiezen voor een dakdrager of achterklepdrager. Ze zijn over het algemeen een stuk betaalbaarder dan trekhaakdragers.

Het nadeel is dat deze niet zo stevig zijn als de traditionele trekhaakdrager en zodoende veel minder gewicht aankunnen. Je kunt bijvoorbeeld geen elektrische fietsen vervoeren met een achterklepdrager.

Ook dakdragers kunnen niet bijzonder veel gewicht aan. Niet alleen de maximale dakbelasting is een beperkende factor, ook het feit dat je de fietsen op het dak moet tillen, maakt dit een ietwat onpraktische keuze.

Wie wel een trekhaak heeft, is dan ook beter af met een reguliere fietsendrager. In alle gevallen zul je moeten controleren dat de geulen van de drager ruim genoeg zijn voor de banden van jouw fiets.

Kogeldruk trekhaak controleren

Kies je voor een reguliere fietsendrager (een trekhaakdrager), dan zul je eerst uit moeten zoeken wat de kogeldruk van je auto is. Dit is het maximale gewicht dat verticaal op de trekhaak mag rusten.

Ter voorbeeld: bij een nieuwe Volkswagen Golf is dat 80 kilogram, bij een Tesla Model 3 is het 55 kilogram en bij een BMW X5 is het 140 kilogram. Het verschilt dus flink per auto. Hier moet je met de fietsendrager plús de fiets(en) onder blijven. Een Tesla Model 3 met twee (zware) elektrische fietsen wordt dus een lastige opgave.

Niet elke trekhaak is geschikt voor fietsendrager

Nog iets om op te letten, is het materiaal van je trekhaak. Trekhaken van aluminium of gietijzer zijn namelijk niet geschikt voor fietsendragers. Deze trekhaken zijn te herkennen aan de specificatiecode GGG40.

Fietsen veilig op fietsendrager monteren

Heb je een bruikbare trekhaak en kies je voor een trekhaakdrager, dan kan het de investering waard zijn om voor een duurder exemplaar te gaan. Deze laten zich vaak wat eenvoudiger installeren en klemt goed over de trekhaakkogel. Dit voorkomt dat-ie tijdens het rijden gaat bewegen. Als je de fietsen op de drager zet, klem dan eerst de framehouders vast en trek dan pas de spanbanden aan.

Plaats je meerdere fietsen op de fietsendrager? Plaats de zwaarste dan het dichtst bij de auto. Zo beïnvloed je het rijgedrag van de auto het minst. De ANWB adviseert daarnaast om fietsen kruislings op de fietsendrager te plaatsen (dus de ene met zijn voorwiel naar links en de andere met zijn voorwiel naar rechts). Zo komen de sturen van de fietsen niet tegen elkaar.

Voor de veiligheid is het van belang dat je accessoires zoals fietsmandjes, -tassen en kinderzitjes van de fietsen afhaalt. Deze kunnen door het gehobbel en de harde wind van de auto vallen en dat wil je uiteraard voorkomen.

Witte platen en andere regels in het buitenland

Houd er ook rekening mee dat je een wit kenteken op je fietsendrager hebt. Zodra je de grens over gaat, moet je daar een NL-sticker aan toevoegen. Ook moet-ie goede verlichting hebben, zeker wanneer de verlichting van je auto door de fietsen wordt geblokkeerd. In Spanje en Italië geldt zelfs dat je een groot gevarenbord moet monteren dat waarschuwt voor de uitstekende lading.