Deel dit: Share App Mail Tweet

Vogelpoep op je auto? Doe dit dan absoluut niet!

Hét kwaad voor iedereen die zijn auto er graag glimmend bij heeft staan: vogelpoep. Wat kun je ertegen doen en wat moet je vooral laten?

Vogelpoep ziet er niet alleen slordig uit, maar vreet ook je lak aan en daarom is het handig om een strijdplan klaar te hebben liggen. Allereerst is voorkomen beter dan genezen. Daarom bevelen we aan om, als je daartoe de mogelijkheid hebt, een hoes over de auto heen te trekken. Zo blijft je bolide niet alleen beschermt tegen de elementen, maar ook tegen vogelpoep.

Snelheid is geboden

Als je lak je lief is, moet je niet te lang wachten met actie ondernemen, want dan krijgt de vogelpoep de kans om zich in te branden. Dat betekent echter niet dat je direct met een droge doek je auto moet bewerken, want dan heb je kans dat korrels in de lak gaan krassen. Het makkelijkst en het snelst is om een wasstraat bezoeken, maar neem dan vooral níét het duurste programma.

Als je het niet erg vindt om je eigen handen vies te maken, zijn er ook andere opties. De allereerste stap is altijd het bevochtigen van de getroffen plek met lauw water. Op die manier krijgt de vogelpoep namelijk de kans om los te weken. Daarnaast wil je een microvezeldoek bij de hand hebben, want deze is zacht en voorkomt krassen in de lak.

Zeepmengsel om vogelpoep te verwijderen

Als de vogelpoep er niet met alleen water vanafkomt, kun je een zeepmengsel gebruiken. Daarnaast zijn er bedrijven die speciale shampoos maken voor je auto en die werken over het algemeen het beste, maar zijn ook prijziger. Wat je absoluut niet moet doen, is gebruikmaken van agressieve schoonmaakmiddelen zoals allesreiniger. Je wil je lak redden, niet ruïneren.

Wax ter bescherming

Wie geen garage, carport of autohoes heeft, kan nooit helemaal voorkomen dat je auto slachtoffer wordt van een vogelstrontbombardement. Maar je kunt het jezelf wel ietsje makkelijker maken. Een extra waxlaag of keramische coating maakt het oppervlak van je lak gladder, waardoor de uitwerpselen net iets minder goed blijven zitten. Daarnaast is het makkelijker weg te vegen als de poep nog vers is.