Vocht in je auto? Met ontvochtiger van 10 euro voorkom je beslagen ramen

Tijdens deze herfstdagen beslaan de ramen van sommige auto’s snel. Vervelend, want soms moet je minuten lang na het starten van je auto wachten tot het vocht is weggetrokken. Gelukkig kan een simpele ontvochtiger al een hoop van de ellende voorkomen.

Overigens is deze gadgets een deel van de oplossing. Om te voorkomen dat je ramen beslaan en de condens zo snel mogelijk te laten verdwijnen, moet je een paar basisregels toepassen.

Ontvochtiger voor 10 euro voorkomt beslagen ramen in auto

Zo’n luchtontvochtiger is geen wondermiddel voor beslagen ramen, maar kan toch behoorlijk goed vocht opnemen. In de zak zitten korrels die het vocht vasthouden en ook weer af kunnen stoten. Afhankelijk van de hoeveelheid vocht die in een auto binnenkomt, gaat zo’n zakje 1 tot 3 maanden mee.

Na deze periode hoef je geen nieuwe te kopen. Doe je de ontvochtiger in de magnetron, dan laten de korrels het in de auto opgenomen vocht weer los. Zo kun je de zak hergebruiken.

Let wel, je koopt deze vochtvangers al vanaf zo’n 10 euro van het merk Limpro, maar voor hetzelfde geld tik je bij Lidl eentje met 1 kg aan korrels op de kop. Wil je het echt goedkoop van je beslagen ramen afkomen? Dan kun je ook zelf aan de slag met baking soda, kattenbakgrit en/of keukenzout, maar dat is toch beduidend meer gedoe dan een kant-en-klare ontvochtiger.