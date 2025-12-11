Deel dit: Share App Mail Tweet

Op de vlucht voor de politie: is een stopteken negeren strafbaar?

Politieachtervolgingen zijn soms spectaculair om te zien. Vandaar dat filmpjes ervan zo populair zijn op Youtube. Maar hoe zit het eigenlijk met de legaliteit van het vluchten voor de politie. Mag je ervandoor gaan als je stopteken hebt gekregen?

Eerder deze week zagen we weer zo’n video verschijnen. Een bestuurder zonder rijbewijs in een gestolen Porsche Macan kreeg een stopteken van de politie en ging er met 250 km/h vandoor. De achtervolging eindigt omdat de man te hard een bocht induikt en crasht.

Ontsnappen uit de gevangenis (nog) niet strafbaar

Nou is het rijden zonder rijbewijs in een gestolen auto op valse platen natuurlijk hartstikke strafbaar, net als de enorme overschrijding van de maximumsnelheid die we in de video zien. Maar hoe zit het met het negeren van een stopteken?

In Nederland is ontsnappen uit de gevangenis (nog) niet strafbaar, dus misschien is ontsnappen aan de politie dat ook wel niet. Fout! Als de politie je maant te stoppen, ben je verplicht om te stoppen. Daarbij maakt het niet uit hoe het stopteken wordt gegeven.

Politie kan op meerdere manieren stopteken geven

Dat kan via een stembevel zijn, een simpele opgestoken hand of een ‘Stop Politie Volgen’-bord in een onopvallende surveillanceauto. Als je er geen gehoor aan geeft, kan dat je een boete opleveren van 450 euro.

Je hoeft overigens niet gelijk te stoppen als je een stopteken krijgt, want in veel gevallen zou dat onveilig zijn. Laat dan in ieder geval met je richtingaanwijzer weten dat je gaat stoppen, maar dat je op zoek bent naar een geschikte plek.

Achtervolging met risico op schade en gewonden

Bovendien, wat heeft het nou voor nut om te vluchten voor de politie? Je wordt in de meeste gevallen toch wel gepakt en je riskeert met je rijgedrag niet alleen je eigen lijf en leden, maar ook die van agenten en andere weggebruikers.