Vind je actieradius belangrijk? Dan móét je deze optie aanvinken bij je elektrische auto

De winterse kou is funest voor de actieradius van een elektrische auto. Wie op het punt staat een EV aan te schaffen en veel geeft om een maximale range, doet er goed aan te opteren voor een warmtepomp.

In Europa hanteren we de WLTP-testmethode om het elektrisch bereik te meten. Toch kun je niet blind van deze waarde uitgaan. Dat de fabrikant een WLTP-cijfer opgeeft van bijvoorbeeld 400 kilometer, betekent dus absoluut niet dat je die afstand in de praktijk haalt. Rijstijl, airco en het weer hebben allemaal invloed op de daadwerkelijke range. Met dit trucje kom je erachter wat je échte actieradius is.

Elektrische auto’s presteren slechter bij kou

Bij elektrische auto’s merk je veel sterker dan bij brandstofauto’s hoeveel invloed het weer heeft op het verbruik en de actieradius. Vooral kou hakt erin. De accu presteert minder efficiënt en de verwarming vraagt extra energie.

Voor de interieurverwarming gebruiken brandstofauto’s de warmte van het koelwater. Klinkt vreemd, maar dat koelwater is bij bedrijfstemperatuur rond de 90 graden Celsius. Heet genoeg om de luchtstroom naar het interieur te verwarmen.

PTC-verwarmer

Elektrische auto’s hebben uiteraard geen verbrandingsmotor met dergelijk koelsysteem. Veel EV’s maken daarom gebruik van een zogeheten PTC-verwarmer. Dit is een elektrisch hitte-element om de luchtstroom richting de cabine te verwarmen. Het werkt, maar is niet ideaal. Zo’n element verbruikt stroom uit de accu om de boel te verwarmen. Stroom die je niet meer kunt gebruiken om kilometers te maken.

Het verbruik neemt bij dit type verwarmingselement snel af naarmate de beoogde temperatuur is bereikt. Toch vreet zo’n PTC-verwarmer initieel behoorlijk wat stroom als het interieur nog koud is en je de knop naar een behaaglijke temperatuur draait.

Warmtepomp nuttige optie voor EV-rijders

Sommige elektrische auto’s maken daarom gebruik van een warmtepomp. Dit is een efficiënter systeem, dat de thermische energie van buiten (ook bij koud weer) kan omzetten in warmte. Daarnaast kan het de overtollige hitte van componenten in de auto gebruiken. De accu, omvormer en elektromotoren genereren bij gebruik hitte (en worden net als verbrandingsmotoren gekoeld met koelvloeistof). Een warmtepomp kan met die warmte het interieur verwarmen.

Omdat dit systeem veel efficiënter is dan een PTC-verwarmer, is de impact op je actieradius minder groot. Wie veel geeft om maximale range, moet deze optie dan ook absoluut aanvinken bij het kopen van een elektrische auto. De kosten hiervan liggen meestal rond de 1.000 euro.