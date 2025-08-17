Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de vijf gevaarlijkste auto-gadgets

Je auto personaliseren is voor veel mensen een geweldig goed. De meeste van deze nieuwe accessoires en gadgets zijn erg onschuldig, maar soms zijn ze ook ronduit gevaarlijk. Hieronder vind je een lijst met de vijf gevaarlijkste.

De meeste gadgets die je op deze lijst terugvindt, kun je ondertussen niet meer kopen, maar sommige wel. Daarnaast zijn de meeste niet eens legaal om te monteren op je bolide, tenminste als je in Nederland wil rijden.

Vlammenwerper – de ‘Blaster’

Zuid-Afrika heeft een aardig probleem met carjackings (gehad) en dat merk je wel aan deze uitvinding: de Blaster. Deze vlammenwerper kwam in 1998 op de markt en bood zijn eigenaar een verdediging tegen auto-rovers.

Het systeem werkte met LPG en kon vlammen tot vijf meter aan beide zijkanten van de auto werpen. De gadgets zijn een paar honderd keer verkocht en werden in 2001 uit de handel genomen.

Elektrische deurklinken

Als je autodieven geen kans wil geven als je bolide uit het zicht staat, zijn er genoeg opties om hem te beveiligen. Maar waarschijnlijk heb je er nooit over nagedacht om stroom te gebruiken. De knappe koppen bij het Amerikaanse bedrijf Armormax kregen wel dit idee en verkopen een kit die je zelf kunt installeren.

Het systeem gebruikt stroom van de accu en zet dit om in 120 volt op de deurklinken. Dat betekent verder wel dat je de gadget niet al te lang moet gebruiken, omdat je anders misschien je auto niet meer kunt starten.

Spijkermatten

Alsof vlammenwerpers en elektrische deurklinken nog niet James Bond-achtig genoeg waren, zijn er ook systemen die spijkermatten automatisch kunnen inzetten. Het Amerikaanse bedrijf Mobilespike levert deze gadgets eigenlijk alleen aan politiekorpsen en dat is misschien ook maar beter ook.

Het zou een enge gedachte zijn dat je bij een verkeersruzie met zo’n systeem te maken zou krijgen.

Elleboogvelgen

Dan gadgets die wat algemener geaccepteerd zijn, tenminste in het buitenland dan. In Noord-, Midden- Zuid-Amerika is er namelijk een auto-cultuur waar elleboogvelgen de rage zijn. Deze velgen steken gevaarlijk naar buiten toe.

Ze zijn niet alleen bedoeld om mee te pronken, maar ook om parkeerschade van andere voertuigen te voorkomen. Bedrijven als Texan Wire Wheels verkopen deze wielen, maar verwacht ze niet in Nederland (buiten autoshows om). Ze zijn namelijk erg illegaal op onze wegen.

Koeienvanger (Bullbar)

Misschien wel het meest algemeen gebruikte artikel in dit lijstje met gadgets is de koeienvanger. Er zijn talloze bedrijven die de accessoire verkopen en dit is ook legaal op voertuigen die hiervoor bedoeld zijn. De koeienvanger is een stuk metaal dat aan de voorkant van een voertuig gemonteerd wordt, om schade aan het voertuig bij aanrijdingen te vermijden.

Het enige probleem is dat een koeienvanger een aanrijding met een voetganger al snel verandert in een drama. Door een motorkap geraakt worden is namelijk al niet leuk, maar door het extra stuk metaal erop is nog minder een pretje.