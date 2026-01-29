Deel dit: Share App Mail Tweet

Veelgemaakt foutje door wintersporters kan duur uitpakken: “Die boete kost je 100 euro”

Het wintersportseizoen is in volle gang. Ben jij ook van plan binnenkort naar de Alpen te rijden? Controleer dan of de juiste banden onder je auto zitten. Veel wintersporters gaan de mist in en dat kan je duur komen te staan.

In Nederland gelden er regels over bijvoorbeeld de minimale profieldiepte en eventuele beschadigingen, maar de wet schrijft niets voor over het type autoband. Veel wintersportlanden doen dat wel. Met name Duitsland is erg streng.

Juiste autobanden op weg naar de wintersport

We hebben je al eerder gewaarschuwd, maar herhalen de boodschap graag nog een keer. Controleer voor vertrek welke banden onder jouw auto zitten (en zo zie je of ze nog in goede staat zijn). Een M+S-teken is niet meer voldoende bij onze oosterburen.

Sinds eind 2024 zijn ’s winters allseason- of winterbanden verplicht waar het bergje met sneeuwvlok op te zien is (het 3PMSF-symbool, oftewel: Three Peak Mountain SnowFlake). Lees hier alle eisen die de Duitse politie aan jouw banden stelt.

Boete in Duitsland voor verkeerde banden

Betrapt Herr Polizist je met het verkeerde rubber onder je auto, dan kan dat je duur komen te staan, zo waarschuwt Wegenvignetten.nl. De boetebedragen variëren van 60 tot 100 euro, afhankelijk van de overlast die je met jou onverstandige keuze veroorzaakt.

Word je enkel gesnapt met de verkeerde banden tijdens winterweer, dan mag je zes tientjes afrekenen. Hinder je ander verkeer door jezelf bijvoorbeeld vast te rijden, dan bedraagt de boetesom 80 euro. En als je volgens de politie gevaar veroorzaakt dan kun je een bekeuring van 100 euro verwachten.

Een punt op je rijbewijs kun je sowieso verwachten. En ja, dat geldt ook voor Nederlanders. Bij acht punten mag je niet meer rijden in Duitsland. Die hark je uiteraard niet zomaar bij elkaar, maar doe er ook niet te lichtzinnig over, want het duurt enkele jaren voordat die punten vervallen.

Checklist met cruciale items voor wintersporters

Speciaal voor degenen die met de auto op wintersport gaan, hebben we een lijst opgesteld met zes cruciale items die je absoluut niet mag vergeten.