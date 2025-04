Deel dit: Share App Mail Tweet

Vakantie met caravan: zijn extra grote spiegels verplicht?

Als je een auto met caravan voorbij ziet komen op de snelweg, dan zijn ze doorgaans voorzien van grotere spiegels. Is dat eigenlijk verplicht?

Caravanspiegels zijn niet duur. Een verstelbare set koop je al vanaf 17,95 euro. Geef je iets meer uit, dan is het zicht en de bouwkwaliteit veelal een stuk beter. Dan kost een set al snel meer dan 30 euro.

Zijn extra spiegels verplicht bij trekken caravan?

Maar zijn deze grote spiegels ook echt verplicht als je op vakantie gaat met een caravan? Niet altijd, maar in praktijk moet je ze vaak wel plaatsen.

Volgens de Nederlandse wet moet je aan de linkerkant tot 10 meter achter en twee meter naast de bestuurder kunnen kijken via de spiegel. Aan de rechterkant ligt dat punt 20 meter achter de bestuurder en 4 meter ernaast. Rijd je met een hele smalle caravan, dan kan het zijn dat je met de standaardspiegels nog steeds dit zichtveld hebt, maar in veel gevallen is de caravan te breed en moeten extra grote spiegels geplaatst worden.

Boete rijden zonder caravanspiegels

Rijd je in Nederland zonder hulpspiegels op jouw auto en trek je een grote caravan, dan kost dit bijna 200 euro als je een boete krijgt. Dit geldt overigens niet in alleen in ons land.

Andere Europese landen

In veel Europese landen gelden ongeveer dezelfde regels. Zo moet je in België en Duitsland de spiegels plaatsen als de caravan breder is dan jouw auto. In de Franse wet staat niet specifiek beschreven wanneer het wel of niet is verplicht, maar bij onvoldoende zicht kun je wel een bekeuring krijgen. Daarbij mogen in Frankrijk de spiegels per kant niet meer dan 20 cm buiten het voertuig steken.

Kortom, ga je met de caravan op vakantie, dan moet je in bijna alle gevallen een extra set grote spiegels plaatsen. Controleer voor je op pad gaat ook nog even deze veelvoorkomende problemen met caravans.