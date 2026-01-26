Deel dit: Share App Mail Tweet

Tweedehands elektrische auto kopen? Dit testje van 85 euro bespaart je veel kopzorgen

Een EV-occasion kopen kan spannend zijn. Dat heeft alles te maken met de kostbare accu aan boord van een elektrische auto. Als die kuren vertoont, kan het flink in de papieren lopen. Gelukkig zijn er simpele accutestjes die een deel van die zorgen ontnemen.

In bovenstaande Occasion Battle-video gaan we niet alleen uitgebreider in op die zogeheten accudegradatietest. Daarnaast hoor je nog een aantal waardevolle tips voor het kopen van een tweedehands EV.

Reparatie of vervanging EV-accu is erg duur

De hoogvoltageaccu is met afstand het duurste component van een elektrische auto. Dat maakt veel autokopers huiverig voor een gebruikte EV. Niet geheel onterecht, want er zijn genoeg horrorverhalen bekend waarin de reparatie of vervanging van een dergelijke batterij onwijs hoge kosten met zich meebrengt. Soms gaat het om vele duizenden of zelfs tienduizenden euro’s. Dat brengt een zeker risico met zich mee, met name wanneer de fabrieksgarantie is verlopen.

Voor 85 euro de batterij van elektrische auto testen

Op goed geluk een EV-occasion kopen, is dan ook niet verstandig. Zeker gezien een simpele accutest helemaal niet veel geld hoeft te kosten. Er zijn verschillende aanbieders van dit soort tests. De Bovag deed eerder samen met de Vereniging Elektrische Rijders onderzoek naar die verschillende testmethodes. De flashtest van Aviloo en Moba’s accudegradatietest scoorden daarbij het beste. De test van Aviloo kost je 85 euro, de Moba-test kun je voor zo’n 99 laten uitvoeren.

Bij deze tests worden verschillende parameters gecontroleerd, waarna er een zogeheten state of health-score van de accu uitrolt. De batterijslijtage verschilt per auto. Zo heeft de manier van laden bijvoorbeeld grote invloed op de levensduur van de accu.

Met zo’n test krijg je dus een goede indruk van de batterijkwaliteit van een tweedehands elektrische auto. Bij sommige tweedehands EV’s, zoals de Audi e-tron hierboven, zit zo’n testrapport er al bij. Dit biedt niet alleen extra vertrouwen, maar helpt handelaren bij de inkoop van gebruikte elektrische auto’s.