Tesla hint naar komst van Cyber-SUV

Tesla heeft met de publicatie van ‘Master Plan Part IV: Sustainable Abundance‘ opnieuw stof tot discussie doen opwaaien. Voor een minuscuul moment kunnen scherpe kijkers van de video namelijk het silhouet van een Cyber SUV waarnemen.

Tijdens beelden uit Tesla’s ontwerpstudio, vermoedelijk in Hawthorne (Californië), zijn achter een kleimodel van de Cybercab enkele miniaturen te zien. Het lijkt erop dat we een Cyber-SUV en een Cyber-busje zien, met dezelfde kenmerkende Cybertruck-stijl. Deze korte, maar opvallende verschijning lijkt niet toevallig. Tesla staat erom bekend subtiele hints strategisch in promotiemateriaal te verwerken om nieuwsgierigheid en discussie aan te wakkeren.

Cyber SUV in gamma

De mogelijke Cyber SUV zou een logische uitbreiding zijn op de Cybertruck. Het ontwerp oogt als een variant met drie zitrijen, waarbij de laadbak plaatsmaakt voor extra zitruimte. Daarmee sluit het model aan bij de vraag van fans die al langer pleiten voor een grotere familie-SUV binnen het Tesla-aanbod. De afmetingen van de Cybertruck, bijna 5,7 meter lang, bieden bovendien een solide basis om een volwaardige SUV te realiseren.

De timing van deze onthulling valt samen met een sterk groeiende wereldwijde vraag naar elektrische SUV’s, met name in het luxe-segment. Concurrenten als Rivian, Cadillac, Kia en Volvo domineren hier traditioneel, maar Tesla zou met een Cyber SUV een geheel eigen, hoekige designfilosofie tegenover deze gevestigde namen zetten. Daarmee zou het bedrijf niet alleen inspelen op de populariteit van SUV’s, maar ook zijn merkidentiteit versterken door de Cyber-familie verder uit te bouwen.

Speculatie

Ondanks de hype is nog niets officieel bevestigd. De relatief trage verkoopstart van de Cybertruck voedt twijfels of Tesla daadwerkelijk een Cyber SUV zal lanceren. Toch suggereert het videomateriaal dat de ontwerpafdeling serieuze concepten heeft uitgewerkt.

De uiteindelijke beslissing of de Cyber SUV er komt, is nog niet gemaakt. Dit hangt vermoedelijk af van marktonderzoek, productiecapaciteit en de strategische koers van Elon Musk, die bekendstaat om onverwachte stappen.