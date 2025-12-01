Deel dit: Share App Mail Tweet

Telefoon in hand tijdens het rijden kost 430 euro: Mag hij wel op je schoot?

Als oom agent je tijdens het autorijden snapt met een telefoon in je hand, kun je een prent van maar liefst 430 euro verwachten. Maar wat als je hem op je schoot hebt liggen?

Het is even slikken als je een boete van 430 euro krijgt. Het is een enorm bedrag dat bij sommigen een kettingreactie van financiële problemen kan veroorzaken. Recent nam Autovisie-redacteur Coen Grutters plaats aan de desk van SBS6-programma Nieuws van de Dag om de onredelijk hoge verkeersboetes in Nederland aan te kaarten. ‘Wie zich gewoon aan de regels houdt, heeft niets te vrezen’, klonk het verweer van Tweede Kamer-lid Queeny Rajkowski.

Telefoon in houder en grote touchscreens mogen wél

Die regels zijn echter niet altijd even duidelijk… of logisch. Dat telefoneren of een smartphone bedienen tijdens het rijden een risico met zich meebrengt, moge duidelijk zijn. Het is dan ook vanzelfsprekend dat je daarvoor beboet kunt worden.

Tegelijkertijd is het bedienen van de enorme touchscreens met uitgebreide menu’s in moderne auto’s volkomen legaal (al worden die voortaan wel op andere wijze bestraft). Dat is opmerkelijk. Ook het al rijdend gebruiken van een smartphone die in een telefoonhouder zit geklemd, is niet strafbaar.

Mag telefoon op schoot tijdens het rijden?

Maar hoe zit het dan met het bedienen van je mobiel wanneer-ie op je schoot rust? In Artikel 61a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, staat dat het verboden is om tijdens het rijden ‘een mobiel elektronisch apparaat vast te houden dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking’. Het gaat daarbij onder andere een mobiele telefoon en tablet.

Dat is in principe niet aan de orde. De smartphone ligt immers op je schoot en heb je zodoende niet vast, toch? In 2021 boog het gerechtshof in Leeuwarden zich over deze kwestie. In een hogerberoepzaak oordeelden raadsheren dat het bedienen van een smartphone die op je schoot ligt niet kan worden gezien als ’vasthouden’. Het is daarmee dus het niet strafbaar volgens Artikel 61a.

Artikel 5

Nog altijd is het onverstandig om op deze wijze je telefoon te bedienen tijdens het rijden. Het Hof en het Openbaar Ministerie merkten destijds al op dat je evengoed strafbaar bezig kunt zijn. Als je door de afleiding riskante situaties voor andere verkeersdeelnemers veroorzaakt, kun je nog altijd een Artikel 5 (Wegenverkeerswet) aan je broek krijgen.

Die verbiedt weggebruikers zich zodanig te gedragen dat gevaar of hinder voor het overige verkeer kan worden veroorzaakt. Hoe hoog de boete voor een dergelijk vergrijp is, staat niet vastgesteld, maar je bent al gauw 500 euro lichter. Kortom: ja, je mág je mobiel tijdens het rijden op je schoot hebben liggen, maar slim is het niet.

Verwarrende verkeerssituaties

