Tanken is in België nu veel goedkoper, dit bespaar je op benzine

Benzine en diesel tanken in België is flink goedkoper dan in Nederland, maar de prijzen ze nu wel erg laag. Hoeveel kun je op een tankbeurt besparen door de grens over te rijden?

We kijken naar prijzen in de Belgische grensprovincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, deze zijn immers het dichtst bij Nederland. Als voorbeeldauto nemen we een Volkswagen Golf uit 2015, met een 1.0 TSI-motorblok. Deze auto heeft een tankinhoud van 50 liter.

Gemiddelde prijs benzine Nederland

De gemiddelde pompprijs voor benzine was in juli 2025 (in Nederland) 1,896 euro voor Euro95. We gaan er ook vanuit dat je nog 5 liter in de tank hebt als je bij het pompstation aankomt en het verbruik van de Golf 4,3 liter op 100 kilometer is. De voorbeeldsteden die we aanhouden als vertrekpunt zijn Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. Lees hier wat de brandstofprijzen in Nederland met ons doen.

Dit kost benzine tanken in België

Het allergoedkoopste ben je uit, als je vanaf ‘onze’ Limburg de grens oversteekt naar de Belgische variant. De vergelijkingssite Carbu.com stelt namelijk dat de gemiddelde prijs voor Euro95 hier 1,407 euro is. Vanuit Amsterdam is de rit ongeveer 146 kilometer, vanuit Rotterdam 138 kilometer, vanuit Utrecht 127 kilometer en vanuit Eindhoven 21 kilometer.

Dat zorgt er dus voor dat je met onze Volkswagen vanuit Amsterdam voor een tankbeurt 10,10 euro minder kwijt bent. Voor Rotterdam en Eindhoven zit deze winst op 10,75 euro en 20,29 euro. Voor Utrecht geldt dat de Golf 11,66 euro goedkoper uit is. Het omslagpunt waar het niet meer rendabel is om naar het zuiden te rijden voor brandstof is hier ongeveer 270 kilometer voor de heen- en terugreis, per rit 135 kilometer dus.

De Belgische provincie die voor de meeste Nederlanders het makkelijkste te bereiken is, is Antwerpen. Hier kost Euro95 1,427 euro per liter. De afstanden tot deze provincie zijn vanuit Amsterdam 120 kilometer, Rotterdam 64 kilometer, Utrecht 98 kilometer en Eindhoven 23 kilometer.

Als we weer onze berekening op de prijzen loslaten zijn we met hier tanken respectievelijk vanuit Amsterdam en Rotterdam 11,33 euro en 15,89 euro goedkoper uit. Vanuit Eindhoven besparen we 19,23 euro. Vanuit Utrecht heeft de rit ons 13,12 euro bespaard. In deze provincie is het omslagpunt ongeveer 259 kilometer ver. Hier zijn wat tips om in eigen land wat goedkoper benzine te tanken.

Oost-Vlaanderen

Nu grenst het grootste gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen aan de Belgische provincie Oost-Vlaanderen, dus hier kijken wij ook nog naar. In deze provincie ligt de gemiddelde prijs voor Euro95 op 1,429 euro per liter. Vanuit Amsterdam is de afstand 186 kilometer, vanuit Rotterdam 116 kilometer, vanuit Eindhoven 109 kilometer en vanuit Utrecht 151 kilometer.

De winst vanuit Amsterdam komt nu uit op 5,87 euro voor een tankbeurt. Beter hebben bestuurders uit Rotterdam en Eindoven het. Zij betalen respectievelijk 11,56 euro en 12,13 euro minder voor deze rit. De Golf uit Utrecht maakt ook hier weer winst: 8,71 euro is hij minder kwijt. Hier is het omslagpunt waar je nog goedkoper uit bent door in Nederland benzine te tanken ongeveer 258 kilometer.