Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de sterkste auto’s ter wereld

De race voor de sterkste auto is al bezig sinds mensen auto’s maken. De eerste auto had een bloedstollende 0,8 pk, maar ondertussen is het wagenpark ietsje krachtiger geworden.

Een auto die net naast de lijst met sterkste auto’s grijpt, is de YangWang U9. Deze elektrische hypercar is door Chinese automaker BYD aangekondigd en gaat beschikken over 3.020 pk. Helaas is de U9 nog niet geleverd en gaat de eerste plaats voorlopig nog naar een andere bolide.

De sterkste auto’s ter wereld

Voor het lijstje met de sterkste auto’s ter wereld kijken we naar pk’s en productieauto’s die daadwerkelijk uitgeleverd worden. Opvallend is topsnelheid-merk Bugatti niet in de top vijf staat.

De sterkste auto van dit moment: Koenigsegg Gemera HV8

Op de eerste plaats komt voorlopig nog de Koenigsegg Gemera HV8. Deze speciale versie van de Gemera beschikt over 2.300 pk, terwijl de ‘normale’ variant het met ruim 1.700 pk moet doen. Het instapmodel koppelt drie elektromotoren aan een geblazen 2,0-liter driecilinder.

De HV8 is de sterkste van de twee en koppelt een enkele, veel krachtigere, elektromotor aan een 5,0-liter V8, met twee turbo’s.

Rimac Nevera R

Als tweede op onze lijst staat de sterkste volledig elektrische auto: de Rimac Nevera R. De 2.107 pk sterke bolide beschikt over vier elektromotoren, die gekoppeld zijn aan een 108 kWh-accupakket.

Dat is niet alleen goed voor een WLTP-radius van 550 kilometer, maar ook een standaardsprint van 1,81 seconden en een topsnelheid van 430 km/h. Autovisie reed eerder met de Nevera.

Hennessey Venom F5

De nummer drie op de lijst wordt bekleed door de Hennessey Venom F5. Maar we hebben het hier niet over de standaarduitvoering, maar de ‘Evolution’.

Klanten die dit pakket hebben geselecteerd krijgen 2.059 pk tot hun beschikking en hebben daarmee de sterkste auto, die puur op brandstof rijdt, van het moment. Deze bolide levert die kracht uit een 6,6-liter V8, die over twee turbo’s beschikt. Daarbij plaatsen we wel de kanttekening dat je E85 in de hypercar moet tanken.

Lotus Evija

Niet iedereen kan de sterkste auto zijn, maar de Lotus Evija doet met zijn 2.011 pk wel heel erg zijn best om deze titel te bemachtigen.

Deze elektrische bolide haalt een standaardsprint van 2,9 seconden en topt uit bij 320 km/h. De aandrijving gebeurt via vier elektromotoren. Hij is misschien niet de sterkste auto, maar hij doet op een circuit voor bijna geen enkele andere bolide onder

Aspark OWL

De Aspark OWL hoort met zijn 1.953 pk zeker in het rijtje met sterkste auto’s thuis. De door de fabrikant opgegeven specificaties zijn ook niet mis: de elektrische hypercar doet de standaardsprint in 1,78 seconden en heeft een topsnelheid van 413 km/h. het accupakket is 69 kWh groot.