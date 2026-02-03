Deel dit: Share App Mail Tweet

Spotgoedkope dashcam kost nu 24,99 euro en filmt zowel aan de voor- als achterkant

Als je een dashcam overweegt, is deze Denver misschien iets voor jou. Hij bevat zelfs twee camera’s. Zowel de weg als de cabine (en daarmee de achterkant) worden vastgelegd, zodat geen moment wordt gemist tijdens bijvoorbeeld een ongeval.

Autovisie licht in de rubriek Rijk Mengsel iedere twee weken de leukste gadgets voor autoliefhebbers uit. Ditmaal een goedkope dashcam, een perfect betaalbare valentijnscadeau.

Goedkope dashcam

Ongetwijfeld is deze dashcam niet zo goed als camera’s van honderden euro’s, maar je hoeft dan ook geen bioscoopfilm op te nemen. In veel gevallen volstaat deze goedkopere variant. Overigens was hij niet zo goedkoop. De Denver kostte eerst 59,95 euro, maar kun je nu al krijgen voor 24,99 euro. Dit is deels de reden dat hij zoveel biedt voor het geld.

Zo heeft hij niet alleen een camera aan de voor- en achterkant en een scherm, maar blijft hij ook filmen als de sd-kaart vol is. De oudste beelden worden dan overschreven. Handig, want zo hoef je niet iedere keer de opslagkaart leeg te halen.

Juridisch bewijs In Nederland kan een dashcam gebruikt worden als bewijslast. Voor je gaat filmen, moet je goed rekening houden met de regels omtrent het gebruik van zo’n camera.

Daarnaast worden bij spontane bewegingen of botsingen automatisch beelden opgeslagen dankzij een sensor. Een ingebouwde microfoon en luidspreker zorgen voor geluid bij het beeld. Zodra je de sleutel omdraait, begint de dashcam op te nemen, en pas als je de auto uitzet, stopt hij ermee.