Schade voorkomen? Deze gadgets houden je auto (en jezelf) veilig

Safety first! Een beetje extra veiligheid kan nooit kwaad. Met deze gadgets ga je, of een tweede bestuurder, met een gerust hart de weg op.

Autovisie licht in de rubriek Rijk Mengsel iedere twee weken de leukste gadgets voor autoliefhebbers uit. Ditmaal gadgets voor extra veiligheid onderweg.

Dodehoekspiegels

Je bent rustig achteruit aan het inparkeren wanneer er plots een doffe tik klinkt. Buiten tegen de auto staat ineens een paaltje, dat er eerder helemaal niet leek te staan. Of je wisselt van rijstrook en uit het niets duikt er een motorrijder op naast de auto. Zulke schrikmomenten ontstaan vaak door de beruchte dode hoek. Zeker bij grotere auto’s of campers kan het zicht flink beperkt zijn.

Wellicht zijn dodehoekspiegels een oplossing. Met één opslag zie je wat er naast de auto gebeurt. Niet alleen veilig voor jezelf, maar ook voor de omgeving… en het paaltje. De spiegels zijn te koop vanaf 4,14 euro.

Mini-dashcam

Met een gloednieuwe auto rijd je over de openbare weg. Plots scheurt er een auto voorbij en die voegt vlak voor jouw auto in. De bestuurder vertraagt onverwachts en trapt dan vol op de rem. Er is geen tijd meer om te reageren en de gloednieuwe auto botst erbovenop. Een nachtmerrie voor elke automobilist: iemand die opzettelijk een ongeluk veroorzaakt om schadevergoeding te eisen.

Een dascham kan in zo’n situatie het verschil maken. Hij fungeert als een objectieve getuige en legt precies vast wat er gebeurt. Bovendien is deze dashcam zo compact dat hij achter de achteruitkijkspiegel geplaatst kan worden. Niemand die het ziet. Je koopt de mini-dashcam voor 135 euro.

Veiligheidsset

Een gevarendriehoek en gele hesjes zijn onmisbaar en verstandig om permanent in de auto te hebben. Het kan iedereen overkomen: een lekke band, motorstoring of het plotseling moeten stilstaan op de vluchtstrook. Met de hesjes en gevarendriehoek ben je altijd goed zichtbaar voor andere weggebruikers, ook in het donker. Daarnaast bevat deze set een complete EHBO-kit, inclusief tekentang en nooddeken. In Duitsland is dit zelfs verplichting in de auto.

Mocht er onderweg of op vakantie iets onverwachts gebeuren, dan ben je in ieder geval goed voorbereid. Alle onderdelen zijn compact verpakt in één tas, waardoor het pakketje nauwelijks ruimte inneemt in de auto. Vanaf 39,95 euro is zo’n set van jou.

Waarschuwingsmelder

Waarschuwingen zorgen ervoor dat mensen hun aandacht vestigen op risico’s, hun gedrag aanpassen op de situatie en effectief reageren. Als je normaal met geknepen ogen moet zoeken naar flitsers in struiken of bosjes, of snel moet uitwijken omdat je net iets te laat doorhad dat de rechterrijstrook ging sluiten, is een melder als deze geen overbodige luxe.

Deze Flitsmeister-melder kan op het dashboard geplaatst worden en schakelt automatisch in zodra je instapt. Flitsers en gevaarlijke situaties worden vervolgens gemeld met licht en geluid, zodat uw aandacht gewoon op de weg blijft. Deze melder is te koop vanaf 29,99 euro.