Op vakantie? In deze landen is Nederlands rijbewijs niet geldig

Wil je autorijden, dan heb je een rijbewijs nodig. Dat geldt uiteraard ook op vakantie. Binnen Europa kun je met een Nederlandse pasje letterlijk en figuurlijk ver komen, maar wil je buiten Europa de weg op, dan volstaat enkel je roze pasje lang niet altijd.

In heel Europa heb je genoeg aan je Nederlandse pasje (waarmee je sinds kort zwaardere voertuigen mag besturen), met uitzondering van Rusland.

Nederlands rijbewijs in Afrika?

Daarom beginnen we ons overzicht met Afrika. Hoewel het bijdragen van een internationaal rijbewijs in veel landen op dit continent verplicht is, zijn dit over het algemeen geen vakantiebestemmingen. Maar ook in Afrikaanse landen waar de toerismesector groter is, zul je een internationaal rijbewijs bij je moeten dragen. We hebben het bijvoorbeeld over Egypte, Ghana, Kenia en Tanzania.

Zo vraag je een internationaal rijbewijs aan Het aanvragen van een internationaal rijbewijs doe je bij je plaatselijke ANWB-winkel. Hiervoor heb je allereerst een recent adresbewijs, zoals een recente rekening van het energiebedrijf, met naam, adres en datum, nodig. Daarnaast moet je je geldige Nederlandse (of ander EU) rijbewijs en een recente pasfoto’s kunnen overleggen. Je krijgt na een betaling van 18,95 of 24,95 euro (afhankelijk of het document één of drie jaar geldig is) direct je nieuwe papieren mee.

In Marokko volstaat je Nederlandse pas. In het eveneens populaire Zuid-Afrika heb je in principe voldoende aan je Nederlandse pas, al wordt een internationaal rijbewijs wel aangeraden. Bij sommige autoverhuurders is dit immers een vereiste. De benodigde reisdocumenten voor alle Afrikaanse landen check je hier.

Rijbewijs in Azië, Oceanië en Zuid-Amerika

Waar het Nederlandse toerisme in Afrika wat lager ligt, geldt dit niet voor Azië. Op dit continent ligt een aantal verrassende vakantielanden waar je je internationaal rijbewijs moet kunnen overhandigen. Denk hierbij aan toeristische hotspots zoals de Filipijnen, India, Indonesië, Japan, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam en Zuid-Korea.

In zowel Oceanië als Zuid-Amerika zijn er landen waar het wettelijk verplicht is om een internationaal rijbewijs bij je te hebben. In Oceanië zijn Australië, Nieuw-Zeeland en Fiji de bekendste voorbeelden. In Zuid-Amerika geldt dit onder meer voor Argentinië, Suriname en Ecuador. In Suriname is een internationaal rijbewijs pas verplicht na een verblijf van 14 dagen, terwijl in Ecuador deze verplichting ingaat na 30 dagen.

Soms is internationaal rijbewijs onvoldoende

Er is ook een categorie landen waar zelfs een internationaal rijbewijs niet geldt en je een lokaal rijbewijs moet aanvragen, maar van de landen op deze lijst is eigenlijk alleen China relevant.

We hebben verder een paar grote vakantiebestemmingen, zoals de Verenigde Staten, niet benoemd. Technisch gezien hoef je hier geen internationaal rijbewijs te hebben, maar het helpt je mogelijk bij het auto te huren. Het kan je wat kopzorgen schelen als je dit extra papiertje gewoon bij je draagt.