Rijbewijs B: waarom minder dan 3.500 kilo met caravan of aanhanger soms al te veel is

Veel automobilisten hebben rijbewijs B, meer is ook niet nodig als je in een gewone personenauto rijdt. Je kunt er immers tot 3.500 kg mee rijden, toch? Dat ligt iets ingewikkelder. Weegt jouw auto met aanhanger of caravan 3.500 kg, dan mag je er misschien niet mee rijden.

Ieder jaar gaan er veel Nederlanders op vakantie met een te zwaar beladen camper of caravan. Naast dat je hiervoor een boete kan krijgen, kan overbelading ook gevaarlijk zijn. Daarbij keren sommige verzekeringsmaatschappijen niet uit in geval van schade.

Aanhanger met rijbewijs B

Maar hoe zwaar mag een aanhanger of caravan zijn als je rijbewijs B hebt? Op deze vraag zijn twee antwoorden van toepassing.

We beginnen bij de kleine aanhanger met de witte kentekenplaat. Deze aanhanger mag maximaal 750 kilogram wegen. Dit gewicht is inclusief belading. Een kleine open aanhanger weegt al gauw tussen de 150 en 200 kilogram, al verschilt dit natuurlijk erg per exemplaar. Let wel, veel aanhangers van maximaal 750 kilogram zijn ongeremd. Check voor je gaat rijden goed hoeveel jouw auto ongeremd mag trekken.

Met een rijbewijs B mag je ook zwaardere aanhangers trekken. Deze hebben net als een caravan een eigen kenteken. In dit geval moet je niet alleen het gewicht van de aanhanger en de belading weten, maar ook van de auto (inclusief belading).

Praktijkvoorbeeld caravan en auto

Het totale gewicht van de auto en caravan of aanhanger (beide inclusief belading) mag samen niet boven de 3.500 kilogram uitkomen als je rijbewijs B hebt. We nemen als voorbeeld een Hobby Maxia 585 UL met een gewicht van 1.516 kilogram en een Volkswagen Passat GTE (2015) van 1.735 kilogram (rijklaar, dus inclusief bestuurder en 90 procent volle brandstoftank). Dit komt uit op een totaalgewicht van 3251 kilogram. Toch heb je in dit geval een BE-rijbewijs nodig omdat het maximale toelaatbare gewicht van de Passat op 2200 kilogram ligt en die van de caravan op 2000 kilogram. Ook bij de caravan moet je uitgaan van de maximale toelaatbare massa en niet van hoe zwaar de caravan daadwerkelijk is.

Let dus goed op. Soms weegt jouw combinatie minder dan 3.500 kg maar is de maximaal toelaatbare massa hoger. In zo’n geval volstaat een B-rijbewijs dus niet.

Voor 2013 Heb je BE-rijbewijs voor januari 2013 behaald, dan mag je iedere aanhanger of oplegger gebruiken. Er is geen grens aan het lege gewicht + laadvermogen.

Heb je rijbewijs B+ dan mag je een combinatie van 4.250 kilogram besturen. Met het BE-rijbewijs mag je nog meer trekken, enkel de aanhanger mag dan 3.500 kilogram wegen. Let wel, blijf altijd onder het maximale toegestane gewicht van de auto, aanhanger of caravan.