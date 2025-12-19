Deel dit: Share App Mail Tweet

Is richting aangeven vóór je een rotonde oprijdt verplicht?

Nederland staat vol met rotondes, maar lang niet iedereen weet hoe de richtingaanwijzer daar gebruikt moet worden. Wat is de juiste manier van richting aangeven bij een rotonde?

Richting aangeven op een rotonde is verplicht. Zo weten je medeweggebruikers wat je van plan bent en dit bevordert de doorstroming. Je hebt vast weleens onnodig moeten wachten bij een rotonde, omdat iemand geen richting aangaf bij het verlaten. Bloedirritant!

Zo geef je correct richting aan op rotondes

De wet schrijft voor dat je bij het verlaten van een rotonde richting aangeeft naar rechts. Zoals je misschien nog wel weet van de rijlessen, doe je het knipperlicht aan vlak nadat je de voor jou één-na-laatste afslag bent gepasseerd. Op die manier weten automobilisten die bij jouw beoogde afslag de rotonde op willen rijden, dat ze niet op jou hoeven te wachten.

Tijdens je rijles heb je wellicht ook geleerd al vóór het oprijden richting aan te geven. Dus naar rechts als je de eerste afslag wil nemen en naar links als je de rotonde na driekwart verlaat. Dit is echter niet wettelijk verplicht. Toch wordt het door rij-instructeurs vaak aangeraden, zodat het verkeer achter je weet wat je van plan bent.

Voorrang op een rotonde

Rotondes zijn niet aangemerkt als voorrangsweg en dus geldt in theorie dat verkeer van rechts voor gaat. Dat zou betekenen dat weggebruikers óp de rotonde het verkeer dat aan komt rijden van aansluitende wegen voorrang moeten verlenen. Uiteraard zou dit tot flinke opstoppingen leiden en dus zie je in de praktijk dat met haaientanden en verkeersborden is geregeld dat het verkeer dat zich al op de rotonde bevindt voorrang krijgt.

Voetgangers en fietsers

Let bij rotondes overigens goed op de verkeerstekens op de weg. Verwarrend genoeg verschilt het per rotonde of fietsers voorrang krijgen of niet. Ook ligt bij sommige rotondes een zebrapad, dan krijgen voetgangers uiteraard voorrang. Is er geen zebrapad, dan moeten voetgangers voorrang verlenen aan auto’s die de rotonde naderen. Bij auto’s die een rotonde verlaten, zit het anders. Ongeacht een zebrapad moet je als automobilist die de rotonde wil verlaten voetgangers voorlaten die dat niet willen (en dus oversteken). Zij gaan immers rechtdoor op dezelfde weg. Alert blijven dus.

Overigens snijden velen ook de rand van de rotonde af. Is dat eigenlijk wel toegestaan?