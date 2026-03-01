Deel dit: Share App Mail Tweet

Relatief jonge auto’s stijgen enorm in waarde: Ford Mustang Mach 1 goedkoper dan Escort

Jonge klassiekers, youngtimers en moderne ‘klassiekers’ doen het steeds beter op grote en prestigieuze veilingen. Sommige auto’s zijn niet eens heel oud en zijn enorm in waarde gestegen.

Rondom de Retromobile-beurs in Parijs werden ook dit jaar diverse veilingen gehouden. Er werd opvallend stevig geboden op jonge en relatief jonge auto’s. Zo verwisselde een Ferrari Monza SP1 (2021) voor 2,48 miljoen euro van eigenaar, terwijl een Ferrari FXX K Evo (2018) maar liefst 6,98 miljoen euro opbracht. In dat licht bezien leek 1,13 miljoen euro voor een Ferrari 458 GTE (2013) bijna goedkoop, en dat geldt nog meer voor een Ford GT Carbon Series Coupe (2022) voor 598.000 euro.

Auto’s uit de jaren 80 en 90 meer geld waard

Ook auto’s uit de jaren negentig en tachtig deden het goed. Een Porsche 911 3.3 Turbo Coupé (1989) bracht meer dan 314.000 euro op; een 911 3.3 Turbo Targa uit hetzelfde bouwjaar werd voor 297.500 euro afgehamerd. Een befaamde carrosseriebouwer en ouderwets handwerk blijken geen garantie meer voor hoge prijzen. Zo leverde een Ferrari 330 GT (1966) 172.500 euro op en ging een Aston Martin DB6 Vantage (1967) voor 193.200 euro naar een nieuw baasje.

Italiaanse exoten zoals een Maserati Ghibli SS (1972) en Mistral (1967) brachten minder op dan een Maserati Shamal (1991), terwijl een Alfa Montreal (1973) en een Ford Mustang Mach 1 (1969) goedkoper waren dan een Ford Escort RS Cosworth (1995). Deze veilingresultaten passen in een trend. Tijden en smaken veranderen, en op dit moment verschuift een deel van de klassiekervraag naar jongere, modernere en gebruiksvriendelijkere liefhebbersauto’s. Dit schept ook kansen: dalende prijzen maken sommige klassiekers minder onbereikbaar dan ze jarenlang zijn geweest. Voor iedereen die een klassieke auto koopt met zijn of haar hart, en niet met waardestijging als uitgangspunt, is dat alleen maar een positieve ontwikkeling.