Porsche wordt uit Duitse bedrijven-top 40 verwijdert

Porsche, de beroemde sportautofabrikant, staat voor een grote uitdaging. Op 22 september 2025 verdwijnt het merk namelijk uit de prestigieuze Duitse DAX-index.

De verwijdering komt als onderdeel van de reguliere herschikking door de Deutsche Börse. De degradatie uit de DAX markeert een moeilijk jaar voor het bedrijf, waarin het merk verschillende economische uitdagingen heeft moeten trotseren. Niet alleen het merk heeft last van problemen, want bij particuliere eigenaren gaat het ook soms fout.

Problemen bij Porsche

De aandelenkoers van Porsche is in de DAX-index drastisch gedaald. In april 2023 stond de prijs van een aandeel nog op 116 euro. Nu is dat 45 euro, een verlies van zo’n 60 procent. Deze neerwaartse trend wordt voornamelijk gedreven door de impact van Amerikaanse invoerrechten op Europese auto’s. Deze tarieven vormen een grote hindernis voor autofabrikanten als Porsche, die wereldwijd bekend staan om hun iconische modellen zoals de 911 en SUV’s zoals de Cayenne.

Ook de dalende vraag in China en de tegenvallende verkoop van elektrische modellen drukken de winstcijfers. Deze factoren hebben Porsche er al toe gedwongen hun financiële vooruitzichten herhaaldelijk naar beneden bij te stellen, wat de druk op het bedrijf verder vergroot. Toen het bedrijf naar de beurs ging, werden er 911 miljoen aandelen uitgegeven.

DAX-index

Na de verwijdering uit de DAX zal Porsche toetreden tot de MDAX-index, waarin iets kleinere bedrijven zijn opgenomen. CEO Oliver Blume heeft echter aangegeven dat er ambitieuze plannen zijn om zo snel mogelijk terug te keren naar de prominentere index. Hoewel hij de degradatie gedeeltelijk toeschrijft aan technische factoren, blijft Blume optimistisch over de toekomst van het automerk.

In de DAX staan de 40 grootste beursgenoteerde bedrijven van Duitsland. Vier keer per jaar controleert de Deutsche Börse of alle bedrijven aan de criteria voldoen. Doorslaggevend zijn de handelsomzet en de vrij verhandelbare marktkapitalisatie (de vrij verhandelbare beurswaarde). Als een MDAX-bedrijf beter scoort, kan het de plek innemen van een zwakker DAX-lid, zoals nu bij Porsche gebeurt. Overigens is Dax niet alleen een beursindex, maar ook de naam van een auto.