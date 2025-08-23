Deel dit: Share App Mail Tweet

Peperdure Porsche komt terug van spuiter en valt van trailer

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar sommige fouten zijn wel erg duur. Het scherpe oog ziet dat de bolide die hier flink beschadigd is, geen normale Porsche betreft, maar een RUF CTR.

De RUF CTR ‘Yellowbird’ in kwestie kost omgerekend 4,7 miljoen euro en had net een spuitbeurt van bijna 130.000 euro gekregen. Daarvoor moest de Uber-Porsche eerst vanuit zijn huis in het Amerikaanse San Francisco, helemaal naar Duitsland. Het meest zure van dit verhaal? De auto was net weer terug in San Francisco met zijn nieuwe lak, toen hij van de trailer rolde.

RUF CTR is erg dure Porsche

Het is niet bekend hoe erg de RUF CTR is beschadigd, maar met zo’n auto lopen de bedragen natuurlijk snel op. De lak waarvoor de zeldzame supercar naar Duitsland moest, kost bijvoorbeeld bijna evenveel als een nieuwe BMW M3. Daarnaast kun je voor dat geld ook een nieuwe Porsche 718 halen en duizenden euro’s overhebben voor opties. We hopen voor de chauffeur dat hij zijn verzekeringswerk wel op orde heeft.

De RUF CTR is onderhuids een getunede Porsche 911. Het in Duitsland gevestigde RUF Automobile heeft tussen 1987 en 1996 dit model in beperkte oplage gemaakt. Het gaat hier om 29 auto’s die vanaf de grond zijn opgebouwd. Daarnaast zijn er 20 tot 30 bolides omgebouwd, van bestaande Carrera’s van klanten.

De auto beschikt over een 3,4-liter zescilinder die, met zijn twee turbo’s, 463 tot 493 pk produceert. Samen met gewicht besparende aanpassingen komt de standaardacceleratie uit op 3,7 seconden en de topsnelheid van de bolide bedraagt 342 km/h.