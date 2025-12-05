Deel dit: Share App Mail Tweet

Parkeerverbod? Dan mag je je auto daar gerust een uur neerzetten

Dat klinkt tegenstrijdig. Als er een parkeerverbod geldt, dan mag je op die plek toch niet een uur stilstaan? Zeker wel, want voor de wet zijn stilstaan en parkeren twee totaal verschillende dingen. Al overdrijven we in de kop van dit artikel natuurlijk een beetje voor het effect.

Althans, wij kennen maar weinig auto’s die zo’n ruime kofferbak hebben dat je er een uur mee bezig bent om ze uit te laden. Een Mercedes GLS misschien, of een Skoda Superb Combi. Afijn, laten we het op een halfuur houden.

Het verschil zit hem niet in de duur

Want vraag mensen naar het verschil tussen stilstaan en parkeren en ze zullen zeggen: stilstaan doe je kort en parkeren doe je lang. Maar in werkelijkheid heeft het verschil tussen de twee in principe weinig met de duur van de actie te maken.

In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staat dat je bij parkeren je voertuig stilzet voor iets anders dan ‘de tijd die nodig is voor het onmiddellijk in- of uit laten stappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.’

Met andere woorden: als je auto ergens een uur lang staat en je bent die hele tijd bezig met het uitladen van spullen, dan geldt dat als stilstaan. Sta je ergens slechts een minuut, maar is dat om naar de winkel te gaan, dan geldt dat als parkeren.

Het AI-antwoord dat de ANWB op zijn website geeft, is dan ook niet correct. Want daarin staat: ‘Stilstaan en parkeren zijn niet hetzelfde. Stilstaan betekent heel kort stoppen, bijvoorbeeld om iemand in of uit te laten stappen. Parkeren is je voertuig langere tijd neerzetten.’

Bij stilstaan moet je ‘onmiddellijk’ iets doen

Nee, want nogmaals: het gaat om wát je doet, niet om hoe lang je dat doet. Belangrijk is wel dat er in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staat dat stilstaan alleen mag bij het ‘onmiddellijk’ laten in- of uitstappen van passagiers en het ‘onmiddellijk’ laden of lossen van goederen.

Je mag dus niet een kwartier met die passagiers zitten kletsen voordat je ze laat uitstappen, want dan ben je aan het parkeren. En je mag ook niet eerst een blik spinazie leeg knijpen voordat je die zware bank uit de kofferbak sleept. Je moet meteen beginnen.

Mag je overal stilstaan? Nee, natuurlijk niet

Mag je overal zomaar stilstaan? Nee, natuurlijk niet. Op een kruispunt of overweg mag dat bijvoorbeeld niet en op een fietsstrook, in een tunnel, binnen vijf meter van een oversteekplaats, op een busbaan en langs een gele doorgetrokken streep ook niet.

Het verschil tussen deze twee verkeersborden

En het is ook handig om te weten wat de betekenis is van deze twee borden. Bord E1 (die met de enkele streep) laat een parkeerverbod zien. Je mag waar die staat dus wel stilstaan. Bord E2 (die met het kruis) laat een parkeer- én stilstandverbod zien.